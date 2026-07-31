Vaivén
Un pleno con chaqueta, corbata... y termómetro
Dicen que la cosa en política está caliente, pero la realidad es que en el hemiciclo la temperatura era de casi 10 grados menos que unos metros más allá, fuera, en la calle. Y no es una forma de hablar, es una medición real, hecha 'in situ' desde la tribuna de oradores por Joan Baldoví, síndic de Compromís, que se llevó el termómetro hasta su lugar de intervención para comprobar que, efectivamente, el aire acondicionado cumplía con su labor y permitía que el espacio estuviera a 23,6 grados.
Fruto de esa temperatura, indicó, era posible que los diputados llevaran "chaqueta y hasta corbata", si bien, se vio a algún que otro parlamentario en pantalones cortos. "Así se puede trabajar y vivir bien", insistió. No fue algo casual ni improvisado sino que su referencia formaba parte de su reivindicación para exigir que se votara a favor de su propuesta de dar ayudas para instalar aire acondicionados en quienes lo necesitaran. De hecho, visto que no saldría adelante, hasta pidió que se apagara el aire acondicionado a ver si al subir la temperatura, "les entra la vergüenza".
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