El PSPV reivindica a Puig y diferencia la contratación del sobrino de Bravo de la de la mujer de Llorca en la diputación

Las comparaciones, dicen, son odiosas y de ellas ha tratado de huir el PSPV respecto a la contratación del sobrino de Gabriela Bravo como nuevo conductor en la Oficina del expresident de Ximo Puig. Los socialistas valencianos no solo han reivindicado la figura del exjefe del Consell sino que han rechazado cualquier tipo de equiparación que haya podido acercarse, desde la incorporación de la pareja de Juanfran Pérez Llorca a la Diputación de Valencia en una comisión de servicios hasta las actuaciones de Francisco Camps y Carlos Mazón en sus respectivas oficinas como exmandatarios de la Generalitat.

El asunto ha aterrizado en las Corts entre menciones a la mujer del César o incluso al marido de una emperatriz, referencias a otros familiares contratados como asesores, reflexiones sobre las prerrogativas de los expresidentes o hasta reivindicación de Ximo Puig como "gran estajanovista". Así, y frente a las críticas veladas de Vox y PP, que ha acusado a los socialistas de "hipocresía" por haber criticado la incorporación de la pareja de Llorca en la diputación, los socialistas valencianos no solo han escudado la actuación del que ha sido su anterior líder, sino que han señalado las diferencias entre situaciones.

Su síndic en las Corts, José Muñoz, ha remarcado que no es lo mismo un puesto de "libre designación" como el del conductor al que tiene derecho Puig para lo que es "bastante habitual" que los partidos o sus dirigentes elijan a personas de confianza con "crear puestos funcionariales en la administración", refiriéndose al caso de la pareja sentimental del president que logró una plaza en comisión de servicios en la corporación provincial que gobierna el PP meses después de la elección de Llorca como máximo responsable del Ejecutivo autonómico.

Muñoz ha insistido en que contrataciones como la del sobrino de Bravo, prometida del expresident, como asesor hay varios en la política valenciana, citando a la hermana de la alcaldesa de València, María José Catalá, o a que la hija del alcalde de La Nucía es directora general en Presidencia, y ha surfeado la pregunta si le parecía "ético" reclamando una "reflexión" sobre hasta qué punto que un familiar se dedique a una actividad pública invalida o no que otra persona con parentesco lo haga también.

Sin cambios en la ley

En ese intento de despejar balones y posibles críticas sobre el tejado del PSPV, Muñoz también ha tenido que hacerlo de forma indirecta respecto a las de Compromís y su petición para limitar las prerrogativas de los expresidentes. Casualmente, el pleno de las Corts votaba las enmiendas vivas a la ley de Acompañamiento y los valencianistas tenían varias pidiendo elimitar algunos de los privilegios del estatuto de los exmandatarios como el derecho a conductor o a un despacho físico.

"Todos los que piensan que contratar chóferes que están con los brazos cruzados no sirve al pueblo valenciano que voten la enmienda", había indicado el síndic Joan Baldoví minutos antes de una votación que, no obstante, no ha salido adelante. La petición era inicialmente por Carlos Mazón y hasta por Francisco Camps, pero el portavoz valencianista también ha citado a Puig, comparación que su homólogo del PSPV ha rechazado incidiendo en que Puig sí hace un "trabajo real" como expresident, del que se puede "ejercer un control" y definiéndole como un "gran estajanovista".

Noticias relacionadas

Y pese a que el PP también haya aprovechado la contratación hecha por Puig del sobrino de su pareja para arremeter contra los socialistas, los 'populares' tampoco han apoyado la enmienda de Compromís. "No tiene nada que ver, pretenden desviar la atención", ha justificado su portavoz, Fernando Pastor, quien ha indicado que una cosa es la "figura del expresident" que se blinda en la ley citada y otra es qué hace cada quien con las posibilidades que otorga la normativa y, sobre todo, ha criticado la "hipocresía" de quienes criticaban antes "y ahora callan".