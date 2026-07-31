El Síndic 'afea' a Sanidad que La Fe solo cuente con dos pediatras para cuidados paliativos a domicilio

El Síndic de Greuges ha emitido una resolución en la que da un toque de atención a la Conselleria de Sanidad por la falta de recursos humanos con los que cuenta la Unidad de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos Pediátricos (UHD-CPP) del hospital La Fe de València. El organismo recomienda a la Administración tomar medidas para contar con "la infraestructura sanitaria necesaria" para poder ofrecer una atención domiciliaria "adecuada y de calidad" que garantice el derecho a la "protección de la salud" de los niños bajo el principio de "interés superior del menor". La unidad cuenta con solo dos pediatras y cuatro enfermeras, cuando el plan de la propia Conselleria aprobado en marzo de 2022 -es de consulta pública en su página web- determina que deben ser seis pediatras y 12 enfermeras; es decir, que su plantilla es un tercio de lo que debería ser.

La resolución llega después de la queja interpuesta por un representante de la unidad, después que esta persona haya interpuesto hasta ocho escritos, solo en los dos últimos años, ante diferentes entidades, como la gerencia del propio hospital o la Dirección General de Atención Hospitalaria, entre otras. Todos estos escritos no han tenido respuesta por parte de la Administración y, en este sentido, el Síndic de Greuges resuelve también que la Conselleria debe dar "respuesta expresa, directa y congruente" a este representante de personal de la UHD y, también, "extremar al máximo" el cumplimiento del artículo 9 del Estatuto de Autonomía, que regula el derecho de la ciudadanía a una buena administración y, por tanto, a obtener una "respuesta expresa, congruente y en un plazo razonable".

La queja viene motivada por la imposibilidad de la UHD-CPP de atender a todos los menores en hospitalización domiciliaria que dependen del hospital La Fe. Ante la falta de recursos humanos, la propia unidad se ve obligada a "discriminar" pacientes por su lugar de residencia, si viven a más de 30 minutos del hospital; o por patologías, se prioriza la atención de cuidados paliativos, al final de la vida del paciente, de los pacientes oncológicos sobre los que no lo son. Estos representan el 70 % del total de atendidos por la unidad. A los oncológicos, fuera del horario de la unidad, de lunes a viernes de ocho a tres, los asiste el personal de la UHD de adulto o profesionales de Atención Primaria, no especializados para ofrecer esta asistencia.

Ahora mismo, según ha podido saber Levante-EMV, los menores que deseen morir dignamente en su casa no pueden hacerlo y deben ser trasladados al hospital en los momentos finales de su vida. Eso no ocurre en las otras UHD de la Comunitat Valenciana, hay otras cuatro, porque sí que cuentan con personal suficiente para ello; en su caso, Sanidad sí que las ha dotado con los profesionales estipulados en el plan. Lo curioso es que la Fe es el centro de referencia en cuidados paliativos pediátricos en toda la autonomía, pero es el único con una plantilla infradotada. Esto hace que no se pueda dar una atención 24 horas durante los 365 días del año, no existen las guardias. Y, por tanto, la asistencia al final de la vida de los menores no se puede dar adecuadamente, lo que obliga a trasladarlos al hospital. Un hecho que, según el Síndic se debería "evitar" porque puede "suponer molestias para el menor e, indirectamente, para sus familiares".

El Síndic no llega a ser tan contundente como para afirmar que el personal esté infradotado, ya que reconoce que "estructurar, coordinar y planificar las infraestructuras sanitarias es una competencia de la Conselleria de Sanidad" y que esta institución "es y ha sido especialmente sensible con las problemáticas que surgen". Alega, además, que hay "versiones contradictorias" entre lo alegado por el representante de la UHD y lo esgrimido por Sanidad que defiende que el plan ya prevé que Primaria pueda atender a estos pacientes y que considera "absolutamente desproporcionado hablar de una posible desatención o de una falta de equidad en la atención". Pese a esta afirmación, Luna recuerda que para la Administración debe "primar el interés superior del menor" y que este debe ser "primordial" en al artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 y que deberá tener las necesidades "al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre [...] sanidad".

Trabajo personal y dilatado

Este periódico pudo comprobar hace unos meses el trabajo de la UHD-CPP de La Fe, acompañando a un equipo en su visita rutinaria a un menor residente en Manises. Sus visitas están caracterizadas por el contacto estrecho y la confianza con la familia, que vive una situación compleja y delicada, y por el tiempo dedicado a atender las dudas de los cuidadores de los pequeños y a comprobar la evolución del estado de salud de los pacientes.

Noticias relacionadas

La unidad comienza a actuar cuando la enfermedad supera un punto de inflexión "a la baja", con un claro empeoramiento de los pacientes. Según resaltaba el facultativo, el "enfermo paliativo es aquel que tiene una enfermedad que amenaza o limita su vida", con "múltiples complejidades"; pero no significa, pese a la creencia popular, que "vaya a fallecer". El cuidado de la unidad se hace en el espacio "donde se siente más seguros" y donde los "pacientes tienen a su familia y seres queridos cerca", lejos de la frialdad de los hospitales.