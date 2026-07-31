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Fuego en Castellón
Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
El fuego sigue sin estar controlado por lo que las próximas horas resultarán fundamentales para el devenir de la emergencia
El incendio forestal de la Vall d'Uixó entra en su septimo día sin estar estabilizado todavía, pero con una evolución positiva que ha permitido el regreso de los vecinos de Sueras, Chóvar y Alfondeguilla desde ayer por la noche. Las llamas han arrasado ya 9.598 hectáreas en un perímetro de 81,6 kilómetros y todavía mantiene a desalojados a los vecinos de Artana, Alcudia de Veo, Tales, Eslida y Aín.
En los trabajos de extinción del incendio participan 1.200 efectivos, junto a más de 30 medios aéreos. Pese a la evolución favorable, 5.200 personas de cinco municipios permanecen evacuadas mientras continúan los trabajos en la zona.
Comparecencia del president de la Generalitat sobre el incendio de la Vall d'Uixó
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, esta mañana a las 10.30 horas ofrecerá una comparecia para informar de las ayudas para paliar las consecuencias del incendio de la Vall d'Uixó.
Alba Grimaldos
Avisos naranjas y amarillos en la Comunitat Valenciana por temperaturas extremas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos naranjas y amarillos en el territorio valenciano debido a las temperaturas extremas. Según Aemet, en algunos puntos de la Comunitat Valenciana, hoy 31 de julio, se podrían alcanzar los 40ºC. Las comarcas más afectadas serán las del interior norte de la provincia de Valencia, donde el aviso naranja comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta las 20:59 horas. Además, el sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante también estarán bajo aviso amarillo por altas temperaturas.
Carlos Jover
Carreteras cortadas hoy viernes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta el listado de las vías cerradas al tráfico
Séptimo día del incendio forestal en la Vall d'Uixó, dónde el fuego ha arrasado ya más de 9.500 hectáreas y que se extiende en un perímetro de 82 kilómetros. La evolución del fuego es positiva en las últimas horas, lo que ha apermitido el regreso de los vecinos de Sueras, Alfondiguilla y Chóvar, aunque todavía mantiene a 5.200 vecinos desalojados.
Valentina Raffio
El cambio climático ha multiplicado por 20 las condiciones extremas que han alimentado los incendios de este verano en España
Un incendio puede iniciarse por la caída de un rayo, un accidente, una negligencia humana o incluso por la acción deliberada de un pirómano. Pero lo que convierte una chispa inicial en una catástrofe no es solo cómo empieza, sino las condiciones que encuentra a su alrededor. Sobre todo, las del suelo y la atmósfera. Según un análisis de atribución elaborado por World Weather Attribution, una de las principales plataformas internacionales dedicadas a estudiar cómo el cambio climático altera los fenómenos extremos, el calentamiento global provocado por la actividad humana ha multiplicado al menos por 20 la probabilidad de que el centro de España experimentara unas condiciones meteorológicas tan extremas como las que han alimentado los incendios registrados este verano.
EFE
La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: "Verlo todo a pique rompe el alma" La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: "Verlo todo a pique rompe el alma"
Los propietarios de un vivero de Vilavella arrasado por las llamas del incendio forestal en la Vall d'Uixó han pedido a las administraciones "un poquito de ayuda" para poder volver a empezar. Uno de los propietarios de Viveros EsVi, Daniel Esteve, ha explicado a EFE TV que el día en que regresó, tras el desalojo, se quedó desolado por "ver todo quemado, todo a pique", y ha añadido que su primera impresion fue "aquí no hay nada que hacer".
José Luis Zaragozá
Qué hacer si el fuego destruye escrituras y documentos de viviendas
Los notarios avisan tras los incendios: "Si has perdido la escritura de la vivienda por el fuego no significa que has perdido la propiedad, se puede obtener un duplicado". Si un incendio destruye casas y documentos, se debe denunciar la pérdida, acudir a los planes de emergencia oficiales de los Consejo General del Notariado y solicitar ayuda en el Colegio de Registradores para obtener copias gratuitas y acreditar propiedades.
Lucía Camporro
El papel de la Aemet en el incendio de la Vall d'Uixó: así condicionan la humedad y el viento el combate contra el fuego
Combatir un incendio forestal es una tarea que va mucho más allá de la descarga de agua desde medios aéreos o terrestres. Detrás de cada decisión operativa hay una sólida base de ciencia meteorológica. En el incendio forestal de la Vall d'Uixó, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desempeña un papel clave aportando datos en tiempo real y modelos predictivos para dirigir las estrategias de extinción y garantizar la seguridad del personal sobre el terreno.
Finaliza la evacuación en los municipios de Alfondeguilla, Sueras y Chóvar.
Pablo Plaza
"El problema es que hay un montón de propietarios que ni siquiera saben que tienen fincas o bancales"
Con las llamas devorando miles de hectáreas en diferentes puntos de la geografía peninsular (10.000 hectáreas en el caso del incendio de la Vall d'Uixó), y como ya es habitual en estas fechas, el debate sobre las deficiencias en la gestión forestal emerge del olvido invernal. El abandono progresivo del mundo rural y las actividades agrarias pone a las administraciones ante el cada vez más difícil reto de mantener a raya los bosques ante el aumento de la masa forestal, convertida en potencial combustible para cualquier chispa. A las administraciones pero también a los particulares pues, en realidad, la mayoría de los montes está en manos privadas y es este uno de los factores que más complica lo que comunmente se conoce como "limpieza" de las zonas forestales, según explica Antonio Ruiz, agente forestal especialista en selvicultura.
Carmen Tomàs
Consolidan el 70% del perímetro del incendio de la Serrà d'Espadà aún sin estabilizar
El incendio de la Serra d’Espadà, que continúa activo, aunque sin evolución ni avance, encaró este jueves su sexto día con la buena noticia del regreso a sus casas de los vecinos de nueve municipios. El millar de vecinos de Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuébar y Almedíjar recibieron la confirmación por la mañana. Por la tarde se sumaron también los de Sueras, Alfondeguilla y Chóvar. Aun así, todavía son 5.200 las que permanecen evacuadas. Asimismo, se desconfinó la urbanización Nova Onda.
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