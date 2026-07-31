Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla

El incendio forestal de la Vall d'Uixó entra en su septimo día sin estar estabilizado todavía, pero con una evolución positiva que ha permitido el regreso de los vecinos de Sueras, Chóvar y Alfondeguilla desde ayer por la noche. Las llamas han arrasado ya 9.598 hectáreas en un perímetro de 81,6 kilómetros y todavía mantiene a desalojados a los vecinos de Artana, Alcudia de Veo, Tales, Eslida y Aín.

En los trabajos de extinción del incendio participan 1.200 efectivos, junto a más de 30 medios aéreos. Pese a la evolución favorable, 5.200 personas de cinco municipios permanecen evacuadas mientras continúan los trabajos en la zona.