Piscinas naturales valencianas: el equilibrio entre turismo y conservación

Buscar un lugar para refrescarse en verano no necesariamente tiene que ser sinónimo de extender la toalla cerca del mar y mancharse de arena o de bajar a la piscina de la urbanización. En los últimos años, especialmente tras la pandemia, las piscinas naturales del interior han surgido como una opción factible para quienes buscan una nueva forma de sobrevivir a las altas temperaturas del estivales. Es consecuencia directa del auge que ha habido en lo referente al turismo de proximidad y el interés creciente por los espacios naturales que ofrecen una experiencia distinta a la de las playas.

Sin embargo, el éxito también ha traído consigo nuevos retos relacionados con la conservación y la gestión de unos espacios cuya popularidad ha aumentado considerablemente. Una de las principales razones que explican este fenómeno es el propio entorno. Mientras que en muchas playas valencianas resulta complicado encontrar sombra natural y las altas temperaturas convierten la arena en una superficie intransitable durante las horas centrales del día, las piscinas naturales suelen encontrarse rodeadas de árboles, naturaleza frondosa y rocas que ayudan a reducir la sensación térmica. A ello se suma la temperatura del agua, que presenta una temperatura más baja que el agua del mar, que está cerca de romper su récord de temperatura.

El interior como refugio climático

Más allá del atractivo paisajístico, estos enclaves comienzan a desempeñar otro papel: convertirse en refugios frente a las altas temperaturas. Algunas de las zonas como el Azud de Tuéjar o las zonas de baño del río Sot son ejemplos de cómo el interior valenciano ofrece condiciones mucho más agradables durante los días de calor extremo. Frente al asfalto de las ciudades o la elevada ocupación de las playas, el hecho de que muchas de estas zonas sean menos concurridas por la población favorece un ambiente natural, tranquilo y que permite combinar actividades como el senderismo o las rutas en bicicleta con el baño final dentro de los embalses.

Piscina Natural en la provincia de València / David Revenga

El Pou Clar de Ontinyent, que cuenta con pozas de agua proveniente del río Clariano; el río Sellent de Bolbaite, donde la masa fluvial crea un lugar de baño a pocos metros del casco urbano; o los Charcos de Quesa, un conjunto de lagos conectados por cascadas, son algunos de los lugares del interior de la provincia de Valencia más populares para el baño. Una serie de zonas recreativas equipadas con servicios, merenderos y áreas de descanso que han convertido el baño en un importante atractivo turístico que también beneficia a los comercios del pueblo bares, restaurantes y pequeños comercios durante los meses de verano.

Sin embargo, el crecimiento de la popularidad de estas piscinas naturales también plantea importantes desafíos para los ayuntamientos de los municipios. La masificación acarrea problemas como el aparcamiento, la acumulación de residuos o la molestia que genera en los vecinos son algunos de los asuntos más tratados dentro de las localidades. Cada vez son más los ayuntamientos que optan por implantar medidas de conservación para limitar el aforo o establecer tarifas destinadas a sufragar la limpieza, la vigilancia y la conservación de estos parajes.

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Piscina Natural de los Charcos de Quesa / AGUSTI PERALES IBORRA / LEV_COS

El reto pasa por entender la forma en la que encontrar el equilibrio entre explotación turística y conservación medioambiental. Una alternativa consolidada que cuenta con el atractivo de sus aguas y de estar rodeado de naturaleza. La combinación de sombra, paisajes medioambientales y tranquilidad responde a una demanda creciente de experiencias cada vez más vinculadas a la naturaleza y a la cercanía con la tierra.