Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por riesgo importante de tormentas y granizo para la tarde de este sábado, 1 de agosto. El inicio del fin de semana vendrá marcado por la inestabilidad meteorológica, que combinará precipitación intensa, rachas de viento muy fuertes y un calor sofocante con temperaturas que alcanzarán los 38 ºC.

Alerta naranja por tormentas con granizo

La situación más complicada del fin de semana se concentrará durante esta tarde, con varios avisos por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes, así como lluvias y temperaturas altas.

Mapa de avisos meteorológicos para el sábado

Aviso naranja por tormentas: Activado en el litoral e interior sur de Valencia desde las 16:00 hasta las 22:00. Se esperan tormentas que irán acompañadas de probables rachas muy fuertes de viento y granizo, sin descartar que sea de gran tamaño .

Activado en el desde las 16:00 hasta las 22:00. Se esperan tormentas que irán acompañadas de . Aviso amarillo por tormentas en Alicante: Localizado en el litoral sur de Alicante desde las 16:00 hasta las 22:00, con riesgo de chubascos localmente fuertes, granizo y rachas de viento muy intensas.

Localizado en el desde las 16:00 hasta las 22:00, con riesgo de chubascos localmente fuertes, granizo y rachas de viento muy intensas. Aviso amarillo por lluvias: Afectará al litoral e interior de Valencia y al interior de Alicante desde las 16:00 hasta las 22:00, con una precipitación acumulada de hasta 20 mm en una sola hora .

Afectará al y al desde las 16:00 hasta las 22:00, con una precipitación acumulada de hasta . Aviso amarillo por altas temperaturas: Máximas de hasta 38 ºC en el interior sur de Valencia y de 36 ºC en el interior norte de Valencia, activos entre las 13:00 y las 21:00 horas.

La situación más complicada del fin de semana se concentrará durante esta tarde, con varios avisos por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes. / Levante-EMV

Predicción para el sábado

A lo largo de la mañana el cielo se mantendrá poco nuboso, salvo por algunos intervalos de nubes bajas en puntos del litoral. Durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución diurna en el norte de Castellón, sur de Valencia y Alicante, donde se concentrarán los chubascos tormentosos.

Los vientos serán flojos de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a flojos de componente este y sureste en las horas centrales, con aumentos de intensidad en el interior durante la tarde.

Calor extremo en el interior de Valencia

De cara al domingo, la inestabilidad remitirá en gran parte de la Comunitat Valenciana, dejando paso a una jornada marcada de nuevo por las altas temperaturas.

Avisos y previsión para el domingo

Aviso amarillo por temperaturas máximas: De nuevo en el interior norte y sur de Valencia entre las 13:00 y las 21:00 horas. Los termómetros volverán a llegar a los 38 ºC.

La jornada del domingo estará marcada de nuevo por las altas temperaturas. / Agustí Perales Iborra / Perales Iborra

Predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el litoral al principio del día y nubosidad de evolución por la tarde en el interior de Castellón. Se espera viento de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este en las horas centrales, con intervalos de viento moderado del sur en el litoral de Alicante.