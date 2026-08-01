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Incendios forestales

Emergencias activa el riesgo extremo por incendios en la Comunitat Valenciana ante la amenaza de tormentas secas

El riesgo de incendios forestales se eleva en todo el territorio valenciano por las altas temperaturas y tormentas secas

Imagen previfoc de Emergencias 112CV.

Imagen previfoc de Emergencias 112CV. / Emergències 112CV

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María Bas

Los montes de la Comunitat Valenciana afrontan una jornada de riesgo crítico por incendios forestales este domingo. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 CV ha elevado a nivel extremo el riesgo de incendios en todo el territorio valenciano, por lo que han hecho un llamamiento a la extrema precaución ante la conjunción de altas temperaturas y condiciones meteorológicas idóneas para la propagación del fuego.

El principal factor de riesgo para la jornada de mañana será la presencia de tormentas secas en toda la Comunitat Valenciana. Este fenómeno se produce cuando la lluvia generada por la tormenta se evapora completamente antes de impactar contra el suelo debido al intenso calor y a los reducidos niveles de humedad ambiental. La descarga eléctrica de los rayos cae directamente sobre la vegetación seca, pudiendo originar incendios de rápida evolución.

Previsión meteorológica: termómetros desbocados en el interior

Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada dominical vendrá acompañada de avisos amarillos por altas temperaturas concentrados en el interior norte e interior sur de la provincia de Valencia. En estas zonas se esperan los registros más calurosos del día, con máximas que alcanzarán los 38 °C a las horas centrales.

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Ante este escenario de calor sofocante y elevado riesgo forestal, los servicios de emergencia reiteran la importancia de no utilizar fuego en espacios abiertos o zonas de monte, además de recordar a la población que llame de inmediato al 112 ante la menor presencia de columna de humo.

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