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Incedio forestal

Declarado un incendio forestal en Cortes de Pallás cerca del castillo de Chirel

Efectivos de bomberos forestales y autobombas trabajan para extinguir el fuego declarado cerca del castillo de Chirel, con apoyo de la Guardia Civil

Castillo de Chirel y entorno.

Castillo de Chirel y entorno. / Foto Estepa,

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María Bas

La Generalitat Valenciana han desplegado un operativo de extinción tras recibir el aviso de un incendio forestal declarado en el término municipal de Cortes de Pallás. Las llamas se han localizado en las proximidades del castillo de Chirel, una zona arbolada que ha obligado a una rápida respuesta de los efectivos para evitar su propagación en un entorno de difícil acceso.

Para hacer frente al fuego, se han movilizado con carácter de urgencia dos medios aéreos de la Generalitat, apoyados por una unidad de los Bomberos Forestales y una autobomba para trabajar sobre el terreno. El dispositivo desplazado hasta la zona se completa con la intervención de un agente medioambiental y una patrulla de la Guardia Civil para coordinar la seguridad en los accesos.

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