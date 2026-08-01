Incedio forestal
Declarado un incendio forestal en Cortes de Pallás cerca del castillo de Chirel
Efectivos de bomberos forestales y autobombas trabajan para extinguir el fuego declarado cerca del castillo de Chirel, con apoyo de la Guardia Civil
La Generalitat Valenciana han desplegado un operativo de extinción tras recibir el aviso de un incendio forestal declarado en el término municipal de Cortes de Pallás. Las llamas se han localizado en las proximidades del castillo de Chirel, una zona arbolada que ha obligado a una rápida respuesta de los efectivos para evitar su propagación en un entorno de difícil acceso.
Para hacer frente al fuego, se han movilizado con carácter de urgencia dos medios aéreos de la Generalitat, apoyados por una unidad de los Bomberos Forestales y una autobomba para trabajar sobre el terreno. El dispositivo desplazado hasta la zona se completa con la intervención de un agente medioambiental y una patrulla de la Guardia Civil para coordinar la seguridad en los accesos.
Otro dos incendios en el interior de la provincia de Valencia
Los servicios de emergencia de la Generalitat Valenciana han desplegado este domingo varios operativos de extinción tras declararse dos incendios forestales en el interior de la provincia de Valencia. Los fuegos, localizados en los términos municipales de Requena —en pleno entorno del Parque Natural de las Hoces del Cabriel— y Quesa, han obligado a movilizar con rapidez un amplio dispositivo de recursos terrestres y aéreos. Según ha informado Emergencias el incendio en Quesa ha quedado extiguido mientras que el de las Hoces del Cabriel continúa activo.
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