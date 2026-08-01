Incendios forestales
Dos incendios forestales en las Hoces del Cabriel y Quesa movilizan a dos medios aéreos
La Generalitat Valenciana despliega unidades de Bomberos Forestales y medios aéreos en la lucha contra dos focos de incendio en el interior de la provincia
Los servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana han movilizado este domingo diversos recursos para hacer frente a dos incendios forestales declarados en el interior de la provincia de Valencia, concretamente en los términos municipales de Requena —en el ámbito del parque natural de las Hoces del Cabriel— y Quesa.
El primero de los avisos se ha recibido en torno a las 18:00 horas en Requena, cerca de la zona de las Hoces del Cabriel. Hasta el lugar se ha desplazado un medio aéreo de la Generalitat, junto a una unidad de los Bomberos Forestales de la GVA, una autobomba, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y un agente medioambiental para coordinar los trabajos iniciales sobre el terreno.
Poco después, a las 18:18 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de la declaración de un segundo incendio forestal, esta vez en el término municipal de Quesa. Para sofocar este fuego se ha movilizado a otro medio aéreo, apoyado por dos unidades de Bomberos Forestales de la GVA con dos autobombas, una dotación del Consorcio de Bomberos y un agente medioambiental.
Las fuerzas y cuerpos de extinción trabajan en ambos focos con el objetivo de controlar rápidamente las llamas y evitar su propagación en masa forestal.
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