Dos incendios forestales en las Hoces del Cabriel y Quesa movilizan a dos medios aéreos

Los servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana han movilizado este domingo diversos recursos para hacer frente a dos incendios forestales declarados en el interior de la provincia de Valencia, concretamente en los términos municipales de Requena —en el ámbito del parque natural de las Hoces del Cabriel— y Quesa.

El primero de los avisos se ha recibido en torno a las 18:00 horas en Requena, cerca de la zona de las Hoces del Cabriel. Hasta el lugar se ha desplazado un medio aéreo de la Generalitat, junto a una unidad de los Bomberos Forestales de la GVA, una autobomba, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y un agente medioambiental para coordinar los trabajos iniciales sobre el terreno.

Poco después, a las 18:18 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de la declaración de un segundo incendio forestal, esta vez en el término municipal de Quesa. Para sofocar este fuego se ha movilizado a otro medio aéreo, apoyado por dos unidades de Bomberos Forestales de la GVA con dos autobombas, una dotación del Consorcio de Bomberos y un agente medioambiental.

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Las fuerzas y cuerpos de extinción trabajan en ambos focos con el objetivo de controlar rápidamente las llamas y evitar su propagación en masa forestal.