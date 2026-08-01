Llamamiento a evitar circular en coche o bici por el terreno quemado en el incendio de la Vall d'Uixó
Emergencias pide a evitar el tránsito por la red de carreteras y vías forestales o el uso recreativo hasta que el fuego se dé por extinguido oficialmente
El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido una nota informativa recomendando evitar el tránsito por la red de carreteras y vías forestales de la zona afectada por el incendio de la Vall d’Uixó que no sea estrictamente necesario para atender las necesidades de la población o el desarrollo de las labores de extinción y reposición de servicios.
También insta a evitar especialmente las actividades recreativas y de ocio, así como el uso recreativo de cualquier medio de transporte, incluyendo bicicletas, en los espacios afectados por el incendio. A pesar de haber finalizado todas las medidas de confinamiento y evacuación de los municipios afectados por el incendio de la Vall d’Uixó, el fuego aún no ha sido extinguido y permanecen desplegados numerosos medios de extinción para poder actuar de manera inmediata en cualquier punto del perímetro. Por eso, apelan a seguir estas medidas de precaución hasta que el incendio se dé por extinguido oficialmente.
Seguridad, medio ambiente y extinción
El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, insistía en recomendar a los ciudadanos «limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados», sea en vehículo, moto o bicicleta. Por razones ambientales, ya que así se favorece la recuperación de la masa forestal. También por seguridad, ya que existe riesgo de caída de árboles o desprendimientos. Y también para facilitar la actuación de los medios de extinción. El responsable del puesto de mando avanzado, Fernando Pérez, advirtió que puede haber algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida.
No subir en bicicleta
Desde Diputación de Castellón se insistió en evitar hacer uso de áreas y espacios recreativos que se encuentren en el perímetro o alrededores del área incendiada. Así, aconsejan aplazar la práctica de actividades deportivas o lúdicas al aire libre en estos sectores hasta que el incendio esté completamente extinguido.
En las últimas horas ya se han visto en redes sociales ciclistas con cámaras circulando por el paisaje quemado, algo que se recomienda evitar por ahora.
Compromete la reforestación
La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha incidido en el mismo mensaje que el conseller Valderrama: «Vamos a dejar que el incendio se extinga para poder volver a a pisar el monte, porque esa pisada en tierra recién quemada es negativa para la futura reforestación».
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
- El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
- El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
- La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa