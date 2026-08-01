Llamamiento a evitar circular en coche o bici por el terreno quemado en el incendio de la Vall d'Uixó

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido una nota informativa recomendando evitar el tránsito por la red de carreteras y vías forestales de la zona afectada por el incendio de la Vall d’Uixó que no sea estrictamente necesario para atender las necesidades de la población o el desarrollo de las labores de extinción y reposición de servicios.

También insta a evitar especialmente las actividades recreativas y de ocio, así como el uso recreativo de cualquier medio de transporte, incluyendo bicicletas, en los espacios afectados por el incendio. A pesar de haber finalizado todas las medidas de confinamiento y evacuación de los municipios afectados por el incendio de la Vall d’Uixó, el fuego aún no ha sido extinguido y permanecen desplegados numerosos medios de extinción para poder actuar de manera inmediata en cualquier punto del perímetro. Por eso, apelan a seguir estas medidas de precaución hasta que el incendio se dé por extinguido oficialmente.

Seguridad, medio ambiente y extinción

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, insistía en recomendar a los ciudadanos «limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados», sea en vehículo, moto o bicicleta. Por razones ambientales, ya que así se favorece la recuperación de la masa forestal. También por seguridad, ya que existe riesgo de caída de árboles o desprendimientos. Y también para facilitar la actuación de los medios de extinción. El responsable del puesto de mando avanzado, Fernando Pérez, advirtió que puede haber algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida.

Circular informativa de Emergencias / EMERGENCIAS

No subir en bicicleta

Desde Diputación de Castellón se insistió en evitar hacer uso de áreas y espacios recreativos que se encuentren en el perímetro o alrededores del área incendiada. Así, aconsejan aplazar la práctica de actividades deportivas o lúdicas al aire libre en estos sectores hasta que el incendio esté completamente extinguido.

En las últimas horas ya se han visto en redes sociales ciclistas con cámaras circulando por el paisaje quemado, algo que se recomienda evitar por ahora.

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Compromete la reforestación

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha incidido en el mismo mensaje que el conseller Valderrama: «Vamos a dejar que el incendio se extinga para poder volver a a pisar el monte, porque esa pisada en tierra recién quemada es negativa para la futura reforestación».