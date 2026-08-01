Noelia Tarazona, investigadora en Incliva: "Con la biopsia líquida, evitaríamos la quimioterapia al 45 % de pacientes con cáncer de páncreas en estadio 2"

Uno de los estudios más importantes del mundo en materia oncológica, el estudio Dynami, realizado por un grupo australiano, ha constatado que el 45 % de los pacientes con cáncer de colon -el tumor más frecuente en España y la principal causa de muerte desde hace 2 años- en estadio 2 dejó de recibir quimioterapia tras la intervención quirúrgica porque no la necesitaban para evitar una recaída ni para garantizar su supervivencia. El uso de la biopsia líquida, una prueba no invasiva, permitió determinar que este porcentaje de pacientes no tenían ningún resto del tumor en sangre, lo que se conoce como DNA tumoral circulante. Ahora la investigadora Noelia Tarazona, un referente en la investigación oncológica, lidera un proyecto piloto que pretende generar evidencia en el mundo real sobre los beneficios del uso de la técnica en la toma de decisiones clínicas; una iniciativa para la cual ha recibido una beca de la Fundación Cris Contra el Cáncer y cuenta con el respaldo de la Conselleria de Sanidad. Con su trabajo, la Comunitat Valenciana "será pionera" a nivel europeo y se "posicionará en el foco de la innovación tecnológica".

¿Qué permite la biopsia líquida?

Es una técnica no invasiva, una analítica de sangre, que permite detectar señales del tumor -el DNA circulante- cuando este no es visible con técnicas de imagen convencional, como un TAC, una resonancia o una ecografía. En el caso de los pacientes con cáncer colorrectal, donde hay mayor evidencia, contribuye a identificar a los pacientes con un peor pronóstico y, por tanto, a quienes se beneficiarían realmente de recibir quimioterapia. Hasta ahora, el procedimiento habitual es que todos quienes tienen un tumor de determinadas características reciben este tratamiento, sin saber si es o no necesario. La implantación de la biopsia líquida nos permitiría darlo a quien realmente lo necesita; es decir, trata menos y mejor.

Supondría mejorar los beneficios para los pacientes.

Sí. Supone evitarles toxicidades y darles una mejor calidad de vida. Pero es beneficioso también para la Administración porque reducirá el impacto económico del tratamiento. Evidentemente en costes directos, como la propia quimioterapia o las hospitalizaciones; pero también en indirectos, que suponen casi la mitad de lo que se invierte actualmente en el cáncer. Aún no hemos llegado a ese punto. Primero es importante resaltar que no es una tecnología perfecta, nunca la va a haber. La sensibilidad de los test a veces no es capaz de identificar cargas tumorales bajas y puede haber falsos negativos. Y segundo. Aunque hablamos mucho de la biopsia líquida, esta no está implementada ni en España ni a nivel europeo. Debemos protocolizar su uso y, lo más importante, darle utilidad clínica.

¿El proyecto becado por la Fundación Cris Contra el Cáncer va en esta línea, verdad?

Estamos intentando crear un proyecto piloto que genere evidencia en el mundo real de estos beneficios en pacientes con cáncer colorrectal en estadio 2. El objetivo es que todos tengan la posibilidad de poder realizarse esta muestra de sangre, que el informe se envíe al cínico y que sea una estrategia más para la toma de decisiones. Si trasladamos los datos del estudio australiano, estamos hablando que el 45 % de estos pacientes podrían no necesitar quimioterapia. Serían 305 al año de un total de 503 que tratamos al año en la Comunitat Valenciana. El cáncer colorrectal es ya el segundo cáncer de mayor mortalidad en España con 4.400 nuevos casos valencianos en el último año, 1.300 en estadio 2.

¿Cree que la sociedad no es consciente aun de la importancia del riesgo ante esta tipología de cáncer?

La adherencia al screening mediante un test de sangre oculta en heces, el cribado de este tipo de cáncer, no llega al 50 %. No es óptimo en la comunidad europea y debería llegar al menos al 65 %. Cuanto más inicial sea el diagnóstico, mejor será el pronóstico y mayor la probabilidad de curación. Lo ideal sería detectar a los pacientes con pólipos para evitar que desarrollen un tumor o detectarlo en estadios iniciales que pudieran resolverse con una cirugía.

Noelia Tarazona lidera un proyecto piloto para permitir tratar mejor y menos los pacientes con cáncer de páncreas en la Comunitat Valenciana. / JM LOPEZ / LEV

No siempre es fácil explicar a la gente los avances en investigación: o no se comprende o se da una imagen demasiado triunfalista. Me refiero a los resultados del trabajo del doctor Barbacid a principios de año. ¿Cómo lo valora?

Fue una noticia triste para todos porque estamos haciendo mucho esfuerzo para conseguir financiación y donantes. La investigación requiere mucho esfuerzo y renuncia. A todos nos mueve un poco el ego, pero es importante no dar falsas esperanzas; sobre todo, porque muchos pacientes acceden a donar de forma desinteresada cuando se beneficiarán otros en el futuro. A todos nos gustaría tener una cura contra el cáncer, pero queda mucho camino por recorrer. En este caso se juntaron varios factores: un artículo que no iba a llegar a la práctica clínica de forma inmediata, unas dimensiones un poco desproporcionadas y, también, la forma de comunicar tanto de los científicos, como de los medios de comunicación. Tenemos que reflexionar todos.

Usted es un ejemplo de un referente femenino en el mundo de la investigación. No abundan, para muestra los Premios Jaume I. ¿Sigue habiendo diferencias de género?

Antes pensaba que no, pero sí que es verdad que las posiciones de liderazgo no siempre se ofrecen a una mujer; ahí seguimos teniendo un techo. Al final, ser mujer y tener una vida personal, conlleva muchas renuncias; en la maternidad, por ejemplo. Pero creo que en los últimos años sí tenemos más referentes. Yo trabajé y aprendí de Anna Lluch, una referente para todas y la primera mujer catedrática a nivel nacional. Ella siempre nos inculcó la importancia del médico traslacional porque es muy importante que el profesional esté en la clínica, que es donde surgen las preguntas y las cuales muchas veces se contestan en el laboratorio.

Comenzó en Londres, ha trabajo en Boston... ¿Cómo ve la investigación española respecto a otros países?

España es líder en ensayos clínicos y en reclutamiento. Tenemos, además, científicos muy potentes. Es decir a nivel de calidad científica e intelectual estamos al mismo nivel. ¿Cuál es la principal diferencia? El tema del mecenazgo. En el mundo anglosajón, hay mucha conciencia sobre la convivencia de lo público y lo privado. A España está llegando, pero debemos cambiar la mentalidad y ser más abiertos, por ejemplo, con la incorporación de las farmaindustria; es un asunto más tabú en nuestro país. En los laboratorios de Estados Unidos o Reino Unido, no tienes que preocuparte de estar pidiendo financiación. Solo o principalmente te preocupas de investigar.