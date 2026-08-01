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Tráfico

La operación salida complica la conexión entre la A-3 y la A-7

Más de 5 kilómetros de atasco en uno de los puntos más críticos de la red de carreteras que rodean la capital valenciana

Más de 5 kilómetros de atasco en uno de los puntos más críticos de la red de carreteras que rodean la capital valenciana

Más de 5 kilómetros de atasco en uno de los puntos más críticos de la red de carreteras que rodean la capital valenciana / DGT

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Íñigo Roy

Íñigo Roy

No es una novedad pero la gran afluencia de tráfico por la operación salida de primeros de agosto y por el fin de semana ha vuelto a dejar importantes embotellamientos y colas en uno de los puntos más negros del área metropolitana de València, concretamente el enlace entre la autovía A-3 y la A-7 en sentido Valencia.

Según informa la DGT a través de su página web, este punto crítico situado a la altura de Godelleta todavía presenta más de 5 kilómetros de retenciones en sentido València y mantiene casi colapsado al menos uno de los carriles de la autovía A-3, junto antes de la bifurcación de esta autovía hacia la A-7 y el baipás. En este punto coinciden además de esta salida hacia la A-7 dos salidas y entradas más, una hacia Godelleta y otra hacia el polígono Riba-roja.

Una nueva conexión con el norte

Para evitar estos colapsos, el ministerio trabaja ya en habilitar una nueva conexión entre la A-3 y la A-7 desde Cheste. El objetivo es mantener el actual enlace para el tráfico que vaya hacia el sur y crear un nuevo vial que conecte la A3 con un tramo situado más al norte exclusivo para el tráfico que vaya hacia Castelló y Cataluña.

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Llega el primer fin de semana de agosto y, con él, la operación salida de veranoMiles de personas eligen el coche como la opción ideal para visitar el país, o para salir de él, en un viaje tan capaz de unir lazos como de separar familias. A partir de las 15 horas del viernes 31 de julio comenzará la Operación Especial Verano 2026, que durará hasta última hora del domingo 2 de agosto. Según ha recopilado la Dirección General de Tráfico (DGT), se espera que 716.079 desplazamientos se realice a través de las carreteras de la Comunitat Valenciana, lo que supone un 12'81 % del total de viajes que se realizarán durante el fin de semana en el país, que verá como 5.590.000 de traslados tienen lugar en sus carreteras.

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