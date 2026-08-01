Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia
El interior de Castellón acumula más de 24 litros por metro cuadrado en Morella y Olocau del Rey, mientras que en Valencia se han regristado casi 20 litros en Bicorp
Dos focos de tormenta están afectando esta tarde al territorio de la Comunitat Valenciana, uno en els Ports, en el interior norte de Castellón, y otro en el interior sur de Valencia que, "por las imágenes de radar, se deduce que puede estar provocando granizo", informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La tormenta del interior sur de Valencia está afectando sobre todo a zonas de la Muela de Cortes y el Macizo del Caroig. Se mueve lentamente hacia el este, afectando también a la Canal de Navarrés y se desplaza hacia el este.
"La fuerte tormenta que ha afectado el Valle de Ayora y la Canal de Navarrés ha dejado granizo de gran tamaño en la zona próxima al Caroig", destaca la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en sus redes sociales. En ellas muestran una imagen del Grupo Pronto Auxilio de Ayora (@gprontoauxilio) con piedras del tamaño de una mandarina. Avamet también informa de la caída de granizo en la Llosa de Ranes.
El Grupo Pronto Auxilio Ayora, en otro mensaje en X, destaca que se encuentra en labores de vigilancia por tormentas y que en el Valle de Ayora. "Han caído rayos a tierra y apenas lleva agua".
Estas tormentas de verano son muy localizadas sobre el territorio y, por el momento, donde más precipitaciones están dejando es en el interior norte de Castellón según la red de estaciones de Avamet que registran acumulados de más de 24 litros en Morella, Olocau del Rey, Villores y la Mata.
Sin embargo, en el interior de Valencia los acumulados son, salvo en Bicorp con 19,6 litros, sensiblemente inferiores con 9 litros en Chella, 8,8 en Teresa de Cofrentes, 7,6 en Chelva y 7 en Anna. En Ayora, pese a las espectaculares imágenes del cielo nublado apenas ha llovido.
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