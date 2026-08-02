Agosto se estrena con más de 40 ºC en el interior y con una noche tórrida en todo el litoral
La Comunitat Valenciana ha superado los 40.2 ºC en Ademuz y ha registrado una noche con mínimas superiores a 25 ºC en toda la costa, según Aemet y Avamet
Agosto ha entrado con fuerza en la Comunitat Valenciana, marcando territorio en el termómetro tras un julio de calor récord. El octavo mes del año no quiere ser menos que el séptimo y se ha estrenado con 40 °C en las comarcas del interior y con una noche tórrida, esas madrugadas asfixiantes en las que el mercurio no baja de los 25 °C, que ha sido generalizada en todo el litoral.
Ademuz, con 40.2 °C, marcó ayer la temperatura máxima de la Comunitat Valenciana en la red de observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Le siguieron Alcoi con 37.6, Utiel con 37 y Zarra con 36.8 grados. En la red de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), su estación del IES Ademuz rozó los 40 con 39.7 °C y también superaron los 39 grados Casas Bajas y Teresa de Cofrentes. Por encima de los 38 grados estuvieron igualmente Alcoi, Cocentaina, Venta del Moro, Requena, Ayora, Beneixama, Casas Bajas, Camporrobles y Castielfabib.
Otra noche asfixiante más
La madrugada del sábado fue tórrida en todo el litoral desde Alicante hasta Sagunt según la red de Aemet, con mínimas que no bajaron de los 26 grados en Miramar y Sollana. La temperatura más 'fría' de la noche superó los 25 grados en València, Sagunt, Pego, Oliva y Alicante. En la red de Avamet las mínimas más altas las marcaron Oliva y Dénia con 27 grados, mientras que superaron los 26 grados Alcoi, Gandia, Benissa, Favara, València, Vilallonga, Palma de Gandia, Xixona, Simat y Tavernes de la Valldigna, Teulada, el Verger y Torrevieja.
Para hoy domingo 2 de agosto, la Aemet ha activado el aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas de 38 o más grados en todo el interior de la provincia de Valencia entre las 13 y las 21 horas.
La previsión es que el cielo esté poco nuboso con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en el interior y sur de Valencia y con pocos cambios en el resto; se alcanzarán valores significativamente elevados en el interior de Valencia con 38 o más grados en Requena y Ademuz. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este durante las horas centrales, con intervalos de moderado del sur en el litoral de Alicante. Las máximas diurnas estarán por encima de los 30 grados en las tres capitales de provincia, con 32 ºC en Alicante, 31ºC en València y 33 ºC en Castelló de la Plana.
Nivel extremo de riesgo de incendios
Aunque la Aemet, de momento no mantiene el aviso naranja que activo el sábado por riesgo importante de tormentas en todo el interior de Valencia y el norte de Castellón, Emergencias de la Generalitat si que ha elevado para hoy la preemergencia al nivel extremo de riesgo de incendios forestales en todo el territorio autonómico por el alto riesgo de tormentas secas.
En cuanto al pronóstico para esta primera semana de agosto, la que va del lunes 3 al domingo 9, según la Aemet comenzará con un descenso de las temperaturas, aunque volverán a recuperarse a partir del miércoles. En general, estarán entre 1 y 3 grados por encima de lo normal para estas fechas en territorio valenciano. En cuanto a las lluvias, que por norma suelen ser escasas por estas fechas, quedarán acotadas a la formación de tormentas en zonas de montaña.
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