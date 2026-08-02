Tres medios aéreos trabajan para extinguir el incendio de Moixent que ha obligado a cortar ya una carretera

Segundo conato de incendio forestal del día. Tras darse por extinguido el fuego declarado esta mañana entre Forcall y Morella, y de ha intervenido un medio aéreo, el Centro de Coordinación de Emergencias confirma que otro incendio en Moixent ha obligado a cortar la carretera CV-589 por el humo.

Tal como confirman desde la Generalitat, el fuego se ha declarado entre las 13:30 y las 14:00 horas en una zona forestal del término municipal de Moixent. Sobre el terreno ya trabajan tres medios aéreos y dos unidades de bomberos forestales, tras el anuncio de Emergencias de reforzar el dispositivo con un tercer medio aéreo. El dispositivo de extinción cuenta también con dos autobombas, un agente medioambiental y una dotación y brigada forestal de los bomberos del consorcio.

Como consecuencia del humo provocado por las llamas y para facilitar el acceso y circulación de los efectivos hasta el lugar del incendio, se ha cerrado la carretera CV-589 en ambos sentidos.

En el paraje de la Foia

El fuego se ha declarado en una zona forestal conocida como el paraje de la Foia. Las imágenes tomadas por los propios vecinos confirman que las llamas han provocado una densa humareda (que ha obligado a cortar la CV-589) visible desde el casco urbano. De hecho, el punto de ignición parece situarse en una zona próxima a algunas viviendas

Alerta máxima por tormentas secas

Este incendio y el de Morella se producen en una jornada de máxima preocupación meteorológica. La Generalitat Valenciana ha activado para el día de hoy el nivel de alerta roja (riesgo extremo) de incendios forestales en los montes de la Comunitat, debido a la alta probabilidad de tormentas secas que afectan de manera especial a las zonas del interior.