El jurista cercano al PSPV, José Luis Vera, pide declarar en el caso Azud

El abogado y exmagistrado José Luis Vera ha pedido declarar en el caso Azud, la macrocausa de corrupción iniciada en 2016 por el presunto pago de comisiones ilegales en los Ayuntamientos de València y Xixona. Vera ha presentado un escrito, notificado a las partes, en el que su abogado Antonio Luis Bruno Romero señala que "desde que se levantó el secreto de sumario de las actuaciones, no ha sido citado a declarar". Por lo que "interesa el derecho de defensa y, en aplicación del artículo 400 de la Lecrim (ley de enjuiciamiento criminal) sea citado para tomarle declaración en relación a los hechos por los que está siendo investigado". Al haber presentado el escrito el 31 de julio, la comparecencia de José Luis Vera no podrá ser señalada, salvo sorpresa, hasta el próximo mes de septiembre ya que agosto es un mes inhábil a efectos de plazos procesales.

De ariete contra la corrupción a ser detenido en 2021

El jurista, cercano al PSPV y ariete contra la corrupción en los casos Fabra y Taula-Imelsa, en este último como jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública ya extinguida (Imelsa-Divalterra) de la Diputación de València, se vio implicado en el caso Azud al ser detenido el 12 de mayo de 2021 en la segunda operación policial y judicial de esta macrocausa iniciada en 2016. Junto a Vera también fueron arrestados el 12 de mayo de 2021 el exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, y Alfonso Grau, el ex teniente de alcalde en el consistorio del Cap i Casal y mano derecha de la alcaldesa de 1991 a 2015 Rita Barberá. Ese día también se detuvo al empresario Jaime Febrer, el presunto cabecilla del caso Azud, quien a través del Grupo Axis (también extinguido) creó una presunta red de pago de mordidas (un total de siete millones, segun se valoró en 2022) y de agasajos a responsables políticos de ayuntamientos de València y Alicante, pero también de la Generalitat.

Nexo de unión con el empresario Febrer

Precisamente, los investigadores del caso Azud consideran a José Luis Vera el nexo de unión entre el empresario Jaime Febrer y algunas operaciones urbanísticas en diversos ayuntamientos investigadas. En las investigaciones realizadas en los últimos seis años, se apunta a que José Luis Vera percibió, presuntamente, un total de 1.341.000 euros por las gestiones realizadas al Grupo Axis del promotor Jaime María Febrer, según un informe de la Unidad Cental Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa en abril de 2022.

Presuntas facturaciones ficticias

La UCO de la Guardia Civil llegó a esta cifra al analizar la documentación escrita y los correos electrónicos intervenidos a Febrer, un hombre detallista y cuidadoso que anotaba cada regalo, cada reunión y cada gestión realizada con colaboradores y políticos entre 2001 y 2012. El hallazgo de la abundante documentación incautada en el caso Azud fue vital para encauzar el trabajo de los analistas del grupo III de Delincuencia, de la Fiscalía Anticorrupción y de la jueza de Instrucción número 13 de València. Buena parte de los 1,3 millones recibidos los habría percibido a través de "facturaciones ficticias", en palabras de los investigadores, mediante la firma de contratos de asesoramiento sin contenido entre empresas participadas por Febrer o sus socios, con la firma del jurista, Vera Llorens SLU, aunque también a través de "sociedades interpuestas" o manera directa en efectivo.

Supuesta intervención en la operación coelgios

Como ejemplo, los investigadores citaban en otro informe incorporado a la causa el 20 de junio de 2025, sobre la "operación colegios". Se trata de una de las tramas investigada en el caso Azud en la que se investiga la iniciativa de cuatro empresas promotoras, comandadas por el empresario Jaime Febrer, para asumir la deuda que el Ayuntamiento de València mantenía con diez congregaciones religiosas, a cambio de quedarse tres parcelas municipales. Unas gestiones realizadas entre los años 2005 a 2008. Los terrenos públicos que supuestamente eligieron los promotores investigados (Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando) con la presunta connivencia de funcionarios municipales y políticos supusieron al Ayuntamiento de València unas pérdidas de al menos 14 millones de euros, como contó Levante-EMV. En esta operación dirigida por el entonces vicealcalde de València Alfonso Grau, la UCO de la Guardia Civil considera que tanto el exportavoz municipal Rafael Rubio como el abogado José Luis Vera cobraron comisiones por el silencio del primero o las gestiones del segundo en la "operación colegios".

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Aún no ha declarado en la causa

Todos estos detalles de la investigación que hasta ahora sólo han sido replicados por recursos de las defensas de los acusados, son los que el letrado de José Luis Vera pretende aclarar con la declaración del jurista. Cuando Vera fue detenido el 12 de mayo de 2021, se acogió a su derecho a no declarar, ya que la causa estaba secreta. Un velo judicial que se no se levantó parcialmente hasta 2022 y 2025. Desde entonces, al no haber sido citado a declarar, la defensa de Vera considera que "lo lógico y normal es declarar y ejercer su derecho de defensa", según confirman fuentes cercanas a la defensa del jurista José Luis Vera. Una decisión que el abogado y exmagistrado adoptó después de que la jueza titular del Juzgado de Instrucción 13 notificara el pasado jueves su decisión de archivar provisionalmente la causa para otros destacadas dirigentes o militantes del PSPV investigados en la causa, como el exsecretario de finanzas, José María Cataluña, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Juan José Moragues Terrades y el exconsejero delegado de Aguas del Júcar, José Antonio Marugán.