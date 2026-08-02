Incendios forestales
Emergencias activa el riesgo extremo mañana por incendios forestales en la Comunitat Valenciana
El riesgo de incendios forestales se eleva en todo el territorio valenciano por las altas temperaturas
La Comunitat Valenciana afronta mañana una nueva jornada de riesgo crítico por incendios forestales en sus montes. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 CV mantiene el nivel extremo el riesgo de incendios en todo el territorio valenciano, por lo que han hecho un llamamiento a la extrema precaución ante las altas temperaturas que se esperan para mañana lunes 3 de agosto.
Dos conatos de incendio hoy
La Comunitat Valenciana ha sufrido un fin de semana sofocante y de máxima alerta en el interior. Los servicios de emergencias han logrado extinguir con celeridad dos conatos de incendio declarados en los términos municipales de Moixent y Morella , evitando así males mayores en una jornada marcada por las altas temperaturas.
La pronta respuesta de las brigadas forestales y de los medios desplazados a ambas zonas resultó determinante para dar por controlados y sofocados los fuegos en poco tiempo, antes de que alcanzaran masa forestal de mayor densidad.
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
- Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas