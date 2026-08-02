Emergencias activa el riesgo extremo mañana por incendios forestales en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta mañana una nueva jornada de riesgo crítico por incendios forestales en sus montes. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 CV mantiene el nivel extremo el riesgo de incendios en todo el territorio valenciano, por lo que han hecho un llamamiento a la extrema precaución ante las altas temperaturas que se esperan para mañana lunes 3 de agosto.

Dos conatos de incendio hoy

La Comunitat Valenciana ha sufrido un fin de semana sofocante y de máxima alerta en el interior. Los servicios de emergencias han logrado extinguir con celeridad dos conatos de incendio declarados en los términos municipales de Moixent y Morella , evitando así males mayores en una jornada marcada por las altas temperaturas.

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La pronta respuesta de las brigadas forestales y de los medios desplazados a ambas zonas resultó determinante para dar por controlados y sofocados los fuegos en poco tiempo, antes de que alcanzaran masa forestal de mayor densidad.