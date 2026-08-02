Fallece el padre de la periodista Marina Falcó

Ha fallecido Salvador Falcó, padre de la periodista de Levante-EMV Marina Falcó. El fallecimiento se ha producido esta mañana en la intimidad de su hogar rodeado de sus dos hijos, Marina y Salvador. Familiares y amigos pueden velar a Salvador en las instalaciones del Tanatorio Mémora, situado en Vara de Quart, desde las 17:00 a las 20:00 horas de esta tarde.

El funeral se celebrará mañana, lunes 3 de agosto, a las 11:00 horas en la Parroquia de San Roque de Benicalap.

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Fallece Salvador Falcó, padre de la periodista de Levante-EMV Marina Falcó / L-EMV

La redacción de Levante-EMV y el resto de la plantilla se suma al pésame y al dolor por la pérdida de Salvador, padre de nuestra compañera Marina Falcó.