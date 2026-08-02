"Podríamos habernos quedado a comer en València": la alcaldesa de Godelleta evidencia la desconexión la mañana de la dana

El pasado miércoles pasó a declarar como testigo ante la jueza de la dana la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, cuyo relato de aquel 29 de octubre evidencia la desconexión que había, sobre todo en València ciudad, sobre la alerta roja declarada en el resto de la provincia. La transcripción de su declaración ha sido notificada este viernes a las partes.

Según esta transcripción, Pardo pasó la mañana del 29-O en una reunión convocada con meses de antelación en la Dirección General del Agua, adscrita a la Conselleria de Agricultura. El encuentro, al que acudió acompañando al alcalde de Alborache por un asunto de cesiones de agua entre regantes, se celebró con total tranquilidad, según la testifical de pardo: "Fue en Valencia, en el edificio que hay nada más entrar en el de las oficinas, las oficinas centrales de Conselleria, en la antigua cárcel modelo de mujeres. Y se hizo la reunión con normalidad."

La reunión, presidida por Sabina Goretti, entonces directora general del Agua, empezó sobre las once de la mañana y se prolongó hasta pasada la una. Nadie en la sala, según su testimonio, mencionó la alerta que pesaba sobre buena parte de la Comunitat Valenciana: "En Valencia nadie dijo nada de la barbaridad que se esperaba que fuera a caer ese día. De hecho, salimos, el cielo estaba soleado, nos tomamos un café en la cafetería con toda la normalidad del mundo y nos volvimos a casa."

La frase más gráfica de toda la declaración llega al describir la despedida tras el café: "Nadie dijo 'id con cuidado al volver', es que nos podríamos haber ido a comer perfectamente. De hecho recuerdo que volviendo en el coche, me dijo 'Hoy era el día perfecto para irnos de comida', estábamos todos, pues menos mal que no nos fuimos de comida." La alcaldesa llegó de vuelta a Godelleta sobre las 14.30 horas, sin ningún incidente en el trayecto.

La alcaldesa reconoció además que en ningún momento se planteó convocar la reunión de emergencias (Cecopal) ni activar el plan de inundaciones, pese a que el protocolo del propio ayuntamiento lo permitía desde que se decretó la alerta naranja. Preguntada por qué no lo hizo, respondió: "Ese día no, porque nadie sabía que iban a caer 800 litros por metro como cayeron." Con todo, Pardo admitió que se podía activar "ante una alerta naranja o roja, pero no se decidió ese día".

En cuanto a la recepción del Es-Alert, que llegó a las 20.11 horas, declaró que para entonces, la situación en el municipio ya se había estabilizado: "Si porque a las 20:15 h ya no llovía, ya había caído todo." De hecho, se le preguntó si al recibir el mensaje, "lo gordo de la situación en su pueblo ya había pasado", a la alcaldesa respondió con un escueto "Sí".

Uno de los momentos más tensos del interrogatorio giró en torno al correo electrónico oficial del consistorio. La defensa de uno de los investigados, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, insistió en las comunicaciones que el 112 enviaba a los correos coporativos. Pero la primera edil asegura que dio de baja la cuenta que empleaba el alcalde anterior y la sustituyó por su dirección personal sin comunicar el cambio a ningún organismo: "Si me mandaron el correo a alcaldía es porque no se debió comunicar." Y añadió: "Por lo visto, con esta administración no se comunicó el cambio y no eran conocedores."

Por otro lado, la alcaldesa reconoció que la noche anterior, en una videollamada con los alcaldes de l'Hoya de Bunyol, habían acordado no cancelarlas, decisión que ella misma revirtió a primera hora de la mañana del 29-O sin disponer de información adicional.

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Pardo también relató el rescate nocturno de vecinos en la urbanización La Herradura, afectada por el desbordamiento del barranco; confirmó que el municipio careció de comunicación durante tres días; admitió que los barrancos que afectan a Godelleta no están aforados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y reconoció que el plan de actuación frente a inundaciones no se aprobó formalmente hasta 2025, con posterioridad a la catástrofe.