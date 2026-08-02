Incendio
Un incendio de vegetación en Teulada moviliza varios medios aéreos y terrestres
Efectivos de la Generalitat Valenciana trabajan para controlar el fuego declarado en la comarca de la Marina Alta
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha recibido un aviso por un incendio de vegetación declarado en el término municipal de Teulada, en la comarca de la Marina Alta.
Ante la alerta, los servicios de Emergencias han desplegado de inmediato un operativo para evitar la propagación de las llamas en la zona.
Los medios movilizados en el dispositivo son; 2 medios aéreos y 1 unidad helitransportada de las Brigadas Forestales de la Generalitat (@GVAbforestals), 3 unidades terrestres de brigadas forestales, una autobomba, y un agente mediambiental de la Conselleria de Medi Ambient (@GVAMediAmbient).
Los efectivos trabajan intensamente sobre el terreno para dar por estabilizado el perímetro lo antes posible. Se pide máxima precaución en los accesos a la zona afectada.
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