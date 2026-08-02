Las olas de calor de julio disparan un 50 % el precio de la luz

Las olas de calor han disparado un 50 % el coste de la luz en julio. La elevada demanda por el uso del aire acondicionado, el mayor uso del gas para generar electricidad y el encarecimiento del combustible por la guerra de Irán han elevado la factura eléctrica de las familias valencianas.

El precio diario del mercado mayorista de la electricidad (pool) promedió en julio 104,75 euros el megavatio/hora, un 50,52 % más que en junio (69,59 €/MWh), y se situó un 49,6 % por encima de julio de 2025 (70,01 €/MWh). Al sumar los costes del sistema, situados provisionalmente en 18,07 €/MWh, el precio final de la electricidad alcanzó 122,82 €/MWh, según un informe de la consultora energética Grupo ASE.

Las altas temperaturas elevaron la demanda de los consumidores un 14,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos horarios del operador del sistema —Red Eléctrica de España (REE)— muestran que el crecimiento se concentró especialmente en las horas centrales del día, con incrementos superiores al 20 %.

Para cubrir ese consumo, las plantas de ciclos combinados que queman gas natural para producir energía aumentaron su producción un 27 %. En julio se convirtieron en la segunda fuente del mix, con el 20 % de la generación, por detrás de la fotovoltaica, que alcanzó el 28,4 % tras registrar un crecimiento del 22,5 %.

En Valencia, la única planta de ciclo combinado está en Sagunt y es propiedad de Naturgy. La planta de Sagunt es clave para la compañía, ya que en ella se ubica el centro de control remoto desde el que Naturgy opera todas sus centrales de ciclo combinado en España.

Planta de ciclo combinado de Sagunt que quema gas para producir electricidad. / Daniel Tortajada

Diferencias de hasta 230 euros

La producción fotovoltaica presionó los precios a la baja durante las horas solares, pero la demanda permaneció elevada al caer la radiación. El 28 de julio, el mercado registró un mínimo de 1,08 €/MWh y un máximo de 234,46 €/MWh. Grupo ASE destaca que esta volatilidad horaria da cada vez más peso al momento en el que se consume la electricidad.

La elevada capacidad fotovoltaica y eólica mantiene una ventaja estructural para el mercado y español. Sin embargo, esa diferencia se reduce cuando coinciden calor, poco viento y gas caro. Ahí es clave la energía nuclear de centrales como la de Cofrentes, que garantizan un precio estable. En julio, el precio español fue 0,70 €/MWh inferior al alemán (105,45 €/MWh), aunque en el promedio de 2026 España todavía conserva una reducción de más de 42 €/MWh frente a Alemania.

El gas suma presión al mercado eléctrico

El mercado holandés de compra de gas natural TTF, que es el referente europeo, promedió en julio 53,09 €/MWh, un 18,9 % más que en junio (44,66 €/MWh). En España, el mercado Mibgas subió un 21,6 %, hasta 54,88 €/MWh.

Por otro lado, los analistas de Grupo ASE advierten de que Europa necesita seguir aumentando sus reservas antes del invierno. A 29 de julio, las reservas se situaban en el 56,15 %, 12 puntos por debajo de hace un año y 21 puntos menos que el promedio de los últimos cinco años.

La mitad de las casas carece de aire

A pesar de que España es un país donde los veranos son cada vez más calurosos, el parque de viviendas equipadas con climatización en España es del 47 % del total, según un estudio publicado por idealista. Para obtener estos resultados, idealista ha analizado las más de 613.000 viviendas en venta y alquiler que estaban anunciadas en su base de datos en junio de 2026.

En el área valenciana, el 57 % de las viviendas están climatizadas. En el Cap i Casal el porcentaje sube al 67 %. Las capitales más propensas a los rigores del verano son las que, a su vez, cuentan con un mayor parque de pisos climatizados.

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En Sevilla el 74 % de las viviendas que están en el mercado cuentan con aire acondicionado, y en Córdoba lo hace el 72 %. Les siguen Palma con el 68%, València, Madrid con el 66 % y Jaén con el 65 %. El grupo de ciudades en las que más del 60 % del parque está climatizado se completa con Barcelona y Málaga (61 %), mientras que Murcia (59 %), Alicante (58 %), Ciudad Real y Toledo (55 % en ambos casos) también presentan tasas elevadas.