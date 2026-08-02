Primer conato de incendio forestal en Morella en un día con los montes en alerta roja por las tormentas secas

Primer sobresalto en los montes valencianos en este domingo en alerta roja por riesgo máximo de incendio. Un medio áreo ha intervenido en la extinción del incendio forestal que se ha declarado esta mañana entre Morella y Forcall, tal como informa el centro de coordinación de Emergencias del 112. La priodidad de emergencia era controlar y sofocar con celeridad este primer foco, declarado en una jornada especialmente delicada en toda la Comunitat Valenciana. El incendio ha sido dado por extinguido a las 13.00 horas.

Hasta el lugar del incendio se ha deplazado de inmediato un operativo coordinado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (112). En el dispositivo participan activamente un medio aéreo para labores de descarga de agua, junto a dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Castellón y brigadas del Consorcio Provincial, apoyadas por unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y agentes medioambientales que han trabajado sobre el terreno para acordonar y extinguir las llamas.

El incidente coincide con una jornada de máxima preocupación meteorológica. La Generalitat Valenciana ha activado para el día de hoy el nivel de alerta roja (riesgo extremo) de incendios forestales en los montes de la Comunitat, debido a la alta probabilidad de tormentas secas que afectan de manera especial a las zonas del interior.

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Las autoridades recuerdan que el aparato eléctrico de este tipo de tormentas, sumado a las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones significativas, incrementa de forma notable la posibilidad de que se originen fuegos por el impacto de rayos en zonas boscosas de difícil acceso. Desde el 112 se insiste a la población en extremar la precaución y avisar de inmediato al servicio de emergencias ante la presencia de cualquier columna de humo.