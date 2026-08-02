El PSPV denuncia que el Consell dejó sin ejecutar 13 millones para contratar bomberos forestales

Tras una semana donde el cuánto se ha presupuestado para prevención y extinción de incendios ha sobrevolado el cruce de las declaraciones políticas, el PSPV ha denunciado este domingo que el Consell del Partido Popular dejó sin ejecutar el 21 % del presupuesto destinado a contratar bomberos forestales durante 2025, un año en el que la plantilla de la SGISE (la empresa pública que gestiona esta plantilla) aumentó en total en dos efectivos, pasando de 889 a 891 bomberos forestales al término del ejercicio.

En total, de los 74,8 millones que el Consell había previsto para la Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia, dependiente de la Generalitat, a final de 2025 se habían ejecutado 58,1 millones, el 78 %. El porcentaje es idéntico a la ejecución que ha tenido el grueso de su gasto: el personal. Para este habían presupuestados 56,4 millones de los que se han gastado 43,8 millones, faltando ese 21 % por ejecutar que denuncian los socialistas valencianos.

La plantilla de la SGISE terminó 2025 con 891 trabajadores, dos más que el año anterior, según el informe de la Cuenta General de la Generalitat. De estos, sí hay un aumento destacado en el número de bomberos forestales, de 395 a 421, pero hay un recorte en conductores de autobomba (de 92 a 86), jefe de unidad (de 119 a 109), operador de telecomunicaciones (de 4 a 2) y subjefe de helitransportada (de 15 a 10).

En este sentido, según ha señalado la portavoz socialista de Emergencias en las Corts, Alicia Andújar, “el problema ya no es solo el recorte de 14 millones que sufrió el servicio en 2024, sino la incapacidad del Consell para ejecutar los recursos y reforzar un operativo esencial”. Este vivió un incremento en 2025 por unos presupuestos marcados por la dana y también se ha previsto una subida hasta los 79,1 millones para este año en las cuentas aprobadas hace dos semanas en las Corts, si bien, más de 3 millones van a encomiendas para trabajos todavía marcados por la riada del 29-O.

Operativos aéreos en el incendio de Betxí. / Toni Losas

De hecho, Andújar ha asegurado que el presupuesto de 2026 "tampoco garantiza un cambio de rumbo", ya que resulta insuficiente para incrementar la plantilla, consolidar el tercer turno y aplicar plenamente la Ley de Bomberos Forestales que reconoce derechos como los complementos de peligrosidad, toxicidad y penosidad, además de desarrollar la segunda actividad y ha reivindicado que "los anuncios no apagan incendios, los bomberos sí, y lo que necesita la Comunitat Valenciana es una Generalitat que ejecute los recursos, refuerce las plantillas y deje de poner en riesgo un servicio esencial”.

Con ello, la diputada socialista ha señalado que “el PP de Pérez Llorca no puede vender una Comunitat Valenciana segura mientras el Consell deja sin ejecutar el presupuesto para reforzar a los bomberos forestales” y ha subrayado que los datos oficiales del informe de gestión de SGISE demuestran que "el problema ya no es únicamente presupuestario, sino de una gestión incapaz de convertir los recursos disponibles en más bomberos y mayor capacidad de respuesta frente a los incendios forestales”.

Más personal y medios

Además, ha advertido de que esta situación obliga a los bomberos forestales de la Generalitat a asumir "una sobrecarga permanente de trabajo, con un mayor desgaste físico y operativo y más riesgos para su propia seguridad”: “Quienes protegen nuestros montes merecen una administración que los proteja a ellos con más personal, más medios y una planificación seria”.

Asimismo, los socialistas valencianos han recordado que el 75 % de los efectivos desplegados durante los incendios del verano en Ibi y Teresa de Cofrentes pertenecían a la Unidad Militar de Emergencias y han destacado que “el hecho de que tres de cada cuatro efectivos desplegados en los grandes incendios pertenezcan a un recurso estatal extraordinario evidencia el abandono del servicio público de extinción de incendios por parte de la Generalitat”.

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Finalmente, y dentro de la denuncia sobre la gestión de Emergencias, ha criticado que la conselleria comprase hace 22 meses (casi dos años) 32 pick up para el servicio de bomberos forestales que están "completamente nuevos tomando el sol" porque en este tiempo "no han sido capaces de carrozarlos debidamente", es decir, incluirle las condiciones en la parte trasera para poder transportar en ellos las herramientas necesarias para acudir a tareas de prevención y extinción.