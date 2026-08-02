El PSPV se monta un festival con influencers de la izquierda para armar su programa

El PSPV ha transformado su conferencia política en un festival. Puesta la música de su candidatura, el partido que encabeza Diana Morant va camino de escribir la letra de sus propuestas. Así, prevé dar un giro de 180 grados a la composición de su programa electoral para los comicios previstos para mayo de 2027 (aunque siempre podrían avanzarse) y lejos de reuniones eternas en despachos cerrados con un debate sobre conceptos técnicos, propuestas farragosas y referencias a cambios normativos, la formación ha planteado una doble jornada con participación de influencers, referentes de la izquierda, personalidades de la sociedad civil, actuaciones musicales y hasta cinco espacios diferenciados con nombres de parajes naturales alicantinos.

A falta de patentar la idea con un nombre con gancho, como Izquierda Fest o Socialist Sound, los socialistas valencianos se darán cita en Alicante el 19 y 20 de septiembre con el objetivo de plasmar su lema, "Recuperar lo que importa", en un documento de unas cinco o seis páginas, según adelantan fuentes de la organización, que fije el diagnóstico, el marco político, las prioridades y las principales propuestas. Todo dividido en cinco bloques: "Vivir bien: Sanidad, cuidados y bienestar"; "Vivir aquí: Vivienda, jóvenes y territorio"; "Prosperar: trabajo digno y economía de futuro"; "Proteger la tierra, proteger la vida: dana, clima, agua y futuro" y "Educación, derechos y orgullo valenciano".

En la confección de esa primera hoja de ruta participarán más de 600 delegados de la formación con representación de todas las comarcas. Pero el diseño y la discusión de aportaciones a ese texto es solo la parte formal de un encuentro que la federación valenciana ha planteado como algo que va más allá. Así, entre el tono festivalero y el ejemplo de las convenciones políticas estadounidenses, los socialistas buscan hacer del evento en la Universidad de Alicante una plataforma de proyección para Morant y su propuesta de cara a las elecciones tratando de acaparar los focos del siempre complicado espacio de la izquierda.

De ahí que por el recinto alicantino vayan a pasar nombres con pedigrí institucional y partidista como Rebeca Torró, Pilar Bernabé o Arcadi España, pero también otros que no tienen una vinculación directa con la formación y que sí tienen una gran proyección dentro del mundo progresista como Manuela Carmena (exalcaldesa de Madrid), Cristina Almeida y Paca Sahuquillo, tres de las conocidas como abogadas de Atocha y exdirigentes de formaciones de la izquierda alternativa a las que se sumará la exlíder de Esquerra Unida, Glòria Marcos.

Diana Morant y Pilar Bernabé coinciden en Alboraia en el Día de la Orxata. / Francisco Calabuig / LEV

Pero en esa intención de darle un aire todavía más fresco respecto a los debates habituales dentro del partido, los de Morant contarán también con la presencia de influencers y tertulianos con gran tirón mediático y digital, uno de los campos de batalla donde se librará la contienda electoral y en el que el PSPV trata de ganar aliados. Ahí destaca la presencia de Sara Santaolalla, habitual comentarista televisiva y con más de 260.000 seguidores en Instagram; la creadora de contenidos Elena Reinés, con más de 99.000; o la historiadora y activista María González, con 67.000 seguidores en Instagram.

Mirada electoral

Todas ellas participarán junto a dirigentes del partido como Bernabé, el síndic en las Corts, José Muñoz, o el exportavoz parlamentario y abogado Manolo Mata en paneles y conferencias temáticas que el partido planteará en torno a cuestiones como el 'lawfare' o el feminismo. También lo harán referentes de organizaciones sociales como dirigentes sindicales de CCOO PV y UGT PV o representantes de las asociaciones de víctimas de la dana, que ya intervinieron en el último comité nacional de los socialistas valencianos en mayo.

El evento de Alicante, que en un principio estaba previsto para el 17 de mayo, pero que tuvo que ser aplazado al coincidir con las elecciones andaluzas, supone la culminación de la ruta iniciada hace más de un año por la propia líder del PSPV de los encuentros de "Ho tornarem a arreglar" por los que la federación ha ido celebrando encuentros temáticos a lo largo del territorio autonómico sobre vivienda, servicios sociales, sanidad o educació y entronca con la idea expuesta entonces por Morant de abrir el partido a la sociedad en busca de un impulso por el cambio en la Generalitat.

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Y como no hay mal que por bien no venga, al pasarse de mayo a septiembre, la cita servirá de primer gran acto de precampaña con la cuenta atrás activada para la carrera electoral al que Morant llegará ya oficializada como candidata a la Generalitat. A eso, trasladan en el PSPV, se sumará la imagen de tener ya un programa electoral definido, en un mensaje de estar ya preparados para las elecciones. Ese será, no obstante, otro festival para el que, eso sí, Morant también actuará como cabeza de cartel.