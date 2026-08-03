Aemet alerta de que es "muy alta" la probabilidad de que agosto sea más caluroso de lo normal

Después de un julio de calor récord, empatado con el de 2022 como el más caluroso de la serie histórica, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que hay una "probabilidad muy alta (60-70 %) de que agosto sea más cálido de lo normal". Una previsión que, por el momento, se está cumpliendo con creces en el territorio valenciano donde en estos dos primeros días de agosto las máximas se han disparado hasta los 40 °C en el interior de las provincias de Valencia y Alicante.

Si el sábado en la red de observatorios de Aemet era Ademuz el punto más caliente de la Comunitat Valenciana con una máxima de 40.2 º C, ayer domingo el epicentro del calor se vivió en Jalance con 40.1 grados, quedándose cerca Alcoi con 40, Orihuela con 39.9, Carcaixent con 39.4, el Pinós con 39.1, Villena con 38.8 y con 38.7 Fontanars dels Alforins. En Ontinyent, Xàtiva, Bicorp y Zarra también se superaron ayer los 38 grados. En la costa, la mayoría de los municipios, incluidas las tres capitales de provincia, las máximas oscilaron entre los 31.5 ºC de València y los 36.5 de Pego.

En la red de estaciones automáticas de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) la máxima del domingo la dejó Villena con 41,1 ºC, seguida de Albaida con 40,1 ºC y Requena y Fontanars dels Alforins, ambas con 40 ºC. También se superaron los 39 grados de máxima en Cortes de Pallás, Dos Aguas, Enguera, Ayora, Cocentaina, Beneixama, Rafelguaraf, Banyeres de Mariola, el Genovés y Xixona.

Las sombrillas de playa y los paraguas también se usaron ayer en València para protegerse del sol abrasador. / Miguel Angel Montesinos

Dos días de agosto, dos noches tórridas

La madrugada del domingo, al igual que el sábado, volvió a ser tórrida en la franja litoral al no bajar el termómetro de los 25 ºC. En la red de Aemet superaron este umbral Miramar, Rojales y Elx, y lo rozaron València, Pego y Castelló de la Plana. En las estaciones de Avamet la noche fue tórrida en Alicante, Dénia, Pilar de la Horadada, Benicàssim y Torrevieja, donde la mínima nocturna fue superior a 26 grados, mientras que por encima de los 25 grados estuvieron Almoradí, el Verger, Santa Pola, Xàbia, el Campello, la Vila Joiosa, Benissa, Teulada, Calp, Oliva, Gandía, Cullera, Aldaia, València, la Vilavella, Castelló y Orpesa.

Para hoy lunes, las máximas darán una ligera tregua en el interior del territorio valenciano, mientras que en la franja litoral rondarán los 32 grados. En cuanto a las mínimas nocturnas no se esperan cambios.

Aviso amarillo por calor el martes en toda la provincia de Valencia

Será un espejismo porque para mañana martes 4 de agosto la Aemet ha activado el aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas en todo el litoral de la provincia de Valencia desde las 12 hasta las 21 horas por temperaturas máximas de 36 o más grados, un umbral que se alcanzará en zonas del prelitoral como las comarcas de la Ribera Alta y la Costera. Todo el interior de Valencia también estará en aviso amarillo por altas temperaturas, que en el caso del interior sur de Valencia podrían llegar a los 38 ºC. Esta máxima también se espera en el litoral sur de Alicante en ese mismo tramo horario, especialmente en la comarca de la Vega Baja.

Desde el martes, y en lo que queda de semana, la Aemet espera que se superen los 35 ºC de máxima en la Comunitat Valenciana, siendo como ya es habitual para estas fechas todas las noches tropicales, sin bajar de 20 ºC, y ya tórridas (por encima de 25 ºC) en puntos del litoral.

Las fuentes de València son las más buscadas este agosto para refrescarse. / Miguel Angel Montesinos

Tormentas en el interior de Castellón

Al calor habrá que sumar otro fenómeno habitual del mes de agosto, las tormentas y chubascos vespertinos de corta duración pero que pueden dejar granizo, sobre todo en las comarcas montañosas del interior de Castellón. Así, tanto para mañana martes como para el miércoles y el jueves la Aemet no descarta chubascos acompañados de tormenta en el interior del tercio norte por la tarde, que en este último día podrían extenderse "de forma más débil y dispersa a otras zonas" del territorio valenciano.

Previsión para lo que resta de mes

Para la semana del 10 al 16 de agosto aumenta notablemente la incertidumbre, como es habitual en pronósticos a un plazo tan largo. Con la información actualmente disponible, la Aemet destaca que "lo más probable es que las temperaturas sean más altas de lo normal en todo el país y, por lo tanto, que el calor sea intenso". "No hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones, pero en general suelen ser escasas por estas fechas", añade. Esta predicción, no obstante, podría variar considerablemente en futuras actualizaciones.

Aspersores de agua ayer a pleno rendimiento en el refugio climático de la Plaza de la Reina de València. / Miguel Angel Montesinos

Para la semana del 17 al 23 de agosto, todavía con más incertidumbre, "las temperaturas podrían situarse en torno a sus valores normales en la mayor parte del país", apunta la Aemet mientras observa "una tendencia a que puedan producirse precipitaciones en zonas del nordeste, área mediterránea y Baleares".