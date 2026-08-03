El AVE Madrid-València, interrumpido durante más de una hora por una persona junto a las vías
Los trenes de alta velocidad con destino a la Comunitat Valenciana sufrieron retrasos y alteraciones por una incidencia en el túnel de Atocha-Chamartín
La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y València quedó interrumpida durante cerca de una hora y media este lunes, en una jornada marcada por la elevada movilidad propia de las vacaciones de verano y el aumento de viajeros en las principales estaciones.
La incidencia se produjo alrededor de las 9.45 horas en el túnel que conecta las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, debido a la presencia de una persona en las inmediaciones de la vía. Por motivos de seguridad, Adif suspendió el tráfico ferroviario de las líneas de alta velocidad con origen o destino en Levante.
La interrupción afectó a los servicios de Renfe, Ouigo e Iryo que enlazan Madrid con ciudades como València y Alicante, y obligó a detener varios trenes con cientos de pasajeros a bordo. La incidencia coincidió con uno de los periodos de mayor afluencia del verano, cuando numerosas personas se desplazan hacia los destinos vacacionales del litoral mediterráneo o regresan a sus lugares de residencia.
La circulación pudo reanudarse sobre las 11.15 horas, una vez retirada la persona que se encontraba junto a las vías. Adif informó de que el tráfico ferroviario comenzaba a normalizarse de forma gradual, aunque la interrupción provocó retrasos y alteraciones posteriores en el corredor Madrid-Levante.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
- Podríamos habernos quedado a comer en València': la alcaldesa de Godelleta evidencia la desconexión la mañana de la dana