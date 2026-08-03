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El AVE Madrid-València, interrumpido durante más de una hora por una persona junto a las vías

Los trenes de alta velocidad con destino a la Comunitat Valenciana sufrieron retrasos y alteraciones por una incidencia en el túnel de Atocha-Chamartín

Imagen de archivo de trenes AVE

Imagen de archivo de trenes AVE / Gustavo Valiente Europa Press

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Redacción Levante-EMV

València

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y València quedó interrumpida durante cerca de una hora y media este lunes, en una jornada marcada por la elevada movilidad propia de las vacaciones de verano y el aumento de viajeros en las principales estaciones.

La incidencia se produjo alrededor de las 9.45 horas en el túnel que conecta las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, debido a la presencia de una persona en las inmediaciones de la vía. Por motivos de seguridad, Adif suspendió el tráfico ferroviario de las líneas de alta velocidad con origen o destino en Levante.

La interrupción afectó a los servicios de Renfe, Ouigo e Iryo que enlazan Madrid con ciudades como València y Alicante, y obligó a detener varios trenes con cientos de pasajeros a bordo. La incidencia coincidió con uno de los periodos de mayor afluencia del verano, cuando numerosas personas se desplazan hacia los destinos vacacionales del litoral mediterráneo o regresan a sus lugares de residencia.

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La circulación pudo reanudarse sobre las 11.15 horas, una vez retirada la persona que se encontraba junto a las vías. Adif informó de que el tráfico ferroviario comenzaba a normalizarse de forma gradual, aunque la interrupción provocó retrasos y alteraciones posteriores en el corredor Madrid-Levante.

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