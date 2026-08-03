El Consell y el PSPV se enzarzan por la inversión en bomberos forestales

Con el incendio de la Vall d'Uixó controlado y los servicios de emergencias atentos ante cualquier conato, las chispas se han desplazado este domingo a la política. Tras una semana de tregua, donde el cuánto se ha presupuestado para prevención y extinción de incendios ha sobrevolado las declaraciones a izquierda y derecha con críticas y reivindicaciones con un perfil más bien bajo, ha sido uno de sus apartados, la inversión para reforzar la plantilla de bomberos forestales de la Generalitat, el que ha desatado un fuego cruzado entre el Consell y el PSPV.

El choque ha comenzado con la denuncia del PSPV de que el Consell del Partido Popular dejó sin ejecutar el 21 % del presupuesto destinado a contratar bomberos forestales durante 2025, un año en el que la plantilla de la SGISE (la empresa pública que gestiona esta plantilla) aumentó en total en dos efectivos, pasando de 889 a 891 bomberos forestales al término del ejercicio. En total, de los 74,8 millones que el Consell había previsto para la Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia, dependiente de la Generalitat, 56,4 millones iban para personal de los que se han gastado 43,8 millones, un 78 %, faltando ese 21 % por ejecutar que denuncian los socialistas valencianos.

"El problema ya no es solo el recorte de 14 millones que sufrió el servicio en 2024, sino la incapacidad del Consell para ejecutar los recursos y reforzar un operativo esencial”, señala al respecto la diputada socialista en las Corts, Alicia Andújar, quien añade que con esas cifras “el PP de Pérez Llorca no puede vender una Comunitat Valenciana segura” y subraya que los datos oficiales del informe de gestión de SGISE demuestran que "el problema ya no es únicamente presupuestario, sino de una gestión incapaz de convertir los recursos disponibles en más bomberos y mayor capacidad de respuesta frente a los incendios forestales”.

Según el informe de la Cuenta General de la Generalitat, la plantilla de la SGISE terminó 2025 con 891 trabajadores, dos más que el año anterior pese al aumento presupuestario de tres millones para ese fin. De estos, sí hay un aumento destacado en el número de bomberos forestales, de 395 a 421, pero hay un recorte en conductores de autobomba (de 92 a 86), jefe de unidad (de 119 a 109), operador de telecomunicaciones (de 4 a 2) y subjefe de helitransportada (de 15 a 10).

El president, Juanfran Pérez Llorca, junto al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, en el Puesto de Mando del incendio de la Vall d'Uixó. / Kai Försterling / EFE

Ante los reproches del principal partido de la oposición, la Generalitat respondió acusando a los socialistas valencianos de "cinismo político" en relación a la ejecución de la contratación de bomberos forestales y les reprochó de haber sido ellos con el Botànic quienes "convirtieron el servicio en el paradigma de la precariedad" además de haber generado "inseguridad jurídica y abandono de un servicio esencial".

En este sentido, fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que el gobierno compuesto por PSPV, Compromís y Unides Podem "despedía a más de 300 bomberos forestales al finalizar cada campaña porque su modelo era puramente estacional; encadenaron contrataciones temporales en fraude de ley que acabaron con 226 sentencias judiciales condenando su gestión y fueron incapaces de implantar el tercer turno o de consolidar un operativo estable durante todo el año".

"Doble vara de medir"

Ese "fracaso", inciden las mismas fuentes, "lo intentan esconder hoy detrás de un porcentaje aislado de ejecución presupuestaria, cuando este Consell ha impulsado la mayor transformación de la historia de SGISE: con 56 unidades operativas durante todo el año, unos 200 bomberos forestales más, el mayor presupuesto de su historia, nuevas autobombas, nuevos vehículos y un ambicioso plan de modernización de infraestructuras". "Los hechos desmienten de forma rotunda su relato", han aseverado.

Y, "mientras buscan un titular contra la Generalitat, mantienen un silencio absoluto sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, responsable de los medios aéreos pesados de extinción, pese a los problemas de disponibilidad que arrastra la flota estatal de aviones Canadair", han agregado. Se trata de "una doble vara de medir", han indicado, que "demuestra que su prioridad no es proteger nuestros montes, sino proteger a su partido".

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No obstante, la diputada socialista recuerda que el 75 % de los efectivos desplegados durante los incendios del verano en Ibi y Teresa de Cofrentes pertenecían a la Unidad Militar de Emergencias y destaca que “el hecho de que tres de cada cuatro efectivos desplegados en los grandes incendios pertenezcan a un recurso estatal extraordinario evidencia el abandono del servicio público de extinción de incendios por parte de la Generalitat”.