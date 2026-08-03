El Gobierno central prevé un dispositivo especial de seguridad de 2.500 agentes para el día del eclipse

El Gobierno central prepara en la Comunitat Valenciana un amplio dispositivo especial de seguridad para el eclipse del 12 de agosto que estará integrado por 2.500 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El objetivo es que este acontecimiento astronómico extraordinario - el primer eclipse solar total en la Península Ibérica en 114 años- se desarrolle con “normalidad, sin incidentes y con todas las garantías de seguridad. Dispondremos de todos los medios necesarios previstos para atender cualquier eventualidad que pueda surgir”, ha asegurado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

La delegada ha asistido esta mañana a la reunión presidida por el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, para coordinar los dispositivos que se activarán ese día. El operativo del Ejecutivo estará formado por más de 1.200 efectivos de Policía Nacional, tanto en la provincia de Castellón y de Valencia -especialmente en los núcleos urbanos por parte de Policía Nacional de València y Castelló-, y más de 1.200 efectivos de Guardia Civil en la provincia de Valencia y Castellón, donde tendremos en marcha el Servicio Marítimo, Patrullas de Seguridad Ciudadana, el Seprona, y la Guardia Civil de Tráfico. Están todos los operativos dispuestos para poder celebrar un día que sabemos que es de un alto interés, pero también conlleva un riesgo”, ha señalado Bernabé.

La Comunitat Valenciana será un lugar privilegiado para contemplar el primero de los tres eclipses que tendrán lugar hasta 2028 y se espera una gran afluencia de visitantes. Hay nueve municipios considerados como puntos de observación oficial. En la provincia de Valencia son València, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos, y en la de Castellón, Castelló de la Plana, Peñíscola, Onda y Benassal. Por este motivo, desde hace meses el Gobierno trabaja conjuntamente con la Generalitat y los ayuntamientos implicados para garantizar “un acontecimiento histórico seguro y ordenado. La coordinación y colaboración entre las administraciones es fundamental ya que el eclipse plantea importantes retos organizativos y logísticos”, ha explicado la delegada.

Para ese día se prevén “congestiones severas y prolongadas antes y después del acontecimiento”, ha señalado Bernabé, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que actúe con “responsabilidad, planifique sus desplazamientos con antelación, y evite aquellos trayectos innecesarios sobre todo durante la oscuridad súbita”. Además, la delegada ha recordado que al ser época estival el riesgo de incendios es máximo. “Las zonas forestales deben preservarse, por lo tanto pedimos la máxima prudencia, que se cumplan las recomendaciones de no acceder a zonas forestales de forma masiva y, por supuesto, el acceso totalmente restringido a los parques naturales”. Bernabé ha insistido en que “es fundamental que la gente siga las recomendaciones de las autoridades, se informe por los canales oficiales de la situación de las carreteras y los puntos de observación y colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Por último, ha recordado que el eclipse solo debe observarse utilizando gafas certificadas ISO 12312-2:2015 y que lleven marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado. Igualmente debe figurar el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro e instrucciones claras de conservación.

Noticias relacionadas

Web y visor móvil