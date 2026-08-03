Calor, tormentas y riesgo extremo de incendios: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en gran parte de la Comunitat Valenciana de cara a los próximos días. El calor sofocante marcará la pauta en las horas centrales del día, mientras que las tormentas ganarán protagonismo en algunos puntos del interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en gran parte de la Comunitat Valenciana de cara a los próximos días. / Levante-EMV

Aviso amarillo por temperaturas extremas y chubascos

Durante la jornada mañana, los termómetros registrarán valores altos, por lo que la Aemet ha activado varios avisos amarillos por altas temperaturas en la provincia de Valencia y el sur de Alicante:

Interior sur de Valencia y litoral sur de Alicante: Aviso amarillo activado entre las 13:00 y las 21:00 horas por máximas de hasta 38 ºC . En el caso del litoral alicantino, este umbral se alcanzará en la zona de la Vega Baja.

Aviso amarillo activado entre las 13:00 y las 21:00 horas por máximas de hasta . En el caso del litoral alicantino, este umbral se alcanzará en la zona de la Vega Baja. Interior norte de Valencia: Aviso amarillo de 13:00 a 21:00 horas por temperaturas máximas de 37 ºC .

Aviso amarillo de 13:00 a 21:00 horas por temperaturas máximas de . Litoral norte y sur de Valencia: Aviso amarillo entre las 12:00 y las 20:00 horas por registros de hasta 36 ºC, alcanzándose dicho umbral en zonas del prelitoral.

En cuanto a la evolución del cielo, se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana y nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el interior de la mitad norte. En el interior del tercio norte destacan como fenómeno significativo los chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta durante la tarde.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en Valencia y cambios ligeros en el resto. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este en las horas centrales.

Temperaturas previstas en las capitales de provincia: València: 23 ºC de mínima y 33 ºC de máxima

23 ºC de mínima y 33 ºC de máxima Castelló de la Plana: 23 ºC de mínima y 33 ºC de máxima

23 ºC de mínima y 33 ºC de máxima Alacant: 24 ºC de mínima y 32 ºC de máxima

Riesgo de tormentas

Para el miércoles, 5 de agosto, no hay avisos meteorológicos activos. No obstante, el tiempo continuará revuelto en puntos del interior. El cielo se presentará poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana, dando paso a nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el interior de la mitad norte. No se descartan chubascos acompañados de tormenta en esta misma zona del interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana.

Respecto a las temperaturas, las mínimas registrarán cambios ligeros, mientras que las máximas irán en descenso o se mantendrán sin cambios. El viento seguirá el mismo patrón que el día anterior, flojo de dirección variable al principio y final del día, tendiendo a componente este en las horas centrales.

Temperaturas previstas en las capitales de provincia: València: 24 ºC de mínima y 31 ºC de máxima

24 ºC de mínima y 31 ºC de máxima Castelló de la Plana: 25 ºC de mínima y 33 ºC de máxima

25 ºC de mínima y 33 ºC de máxima Alacant: 25 ºC de mínima y 32 ºC de máxima

No se descartan chubascos acompañados de tormenta en la zona del interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

Riesgo extremo de incendio forestal

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana han actualizado el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal para la jornada de mañana, con nivel extremo en la práctica totalidad de la Comunitat Valenciana, salvo en el interior norte, litoral de Castellón, y litoral de Valencia, donde hay nivel alto.

Asimismo, se pide extremar la atención ante la posibilidad de tormentas secas en el interior norte de Castellón, ya que los rayos caídos pueden ser el detonante de incendios forestales.