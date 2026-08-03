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EU pone sus ojos en el Mundial 2030 con Marruecos

Nahuel González, en una comisión celebrada en el Congreso de los Diputados

Nahuel González, en una comisión celebrada en el Congreso de los Diputados / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Pese a que hay alguno todavía con resaca por la victoria de la selección española el 19 de julio en Nueva York y que quedan más de mil días por delante para iniciar una nueva edición, los ojos ya están puestos en el Mundial 2030, ese que organizan España, Portugal y Marruecos. Y como ya hay miradas puestas, también hay críticas. Una de ellas ha llegado en redes sociales por parte de uno de los representantes de la Comunitat Valenciana: el diputado en el Congreso de Esquerra Unida por Valencia, Nahuel González.

"El Mundial 2030 no se puede compartir con un país que amenaza y utiliza a gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", ha expresado este lunes en su cuenta de X el parlamentario, el número tres de la lista Compromís-Sumar el 23 de julio de 2023 por Valencia, en referencia a la crisis abierta la semana pasada en Ceuta tras la llegada de más de 60.000 personas desde Marruecos en unas pocas horas. Todavía quedan tres años y 10 meses, pero el Mundial ya tiene polémica.

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