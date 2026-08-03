EU pone sus ojos en el Mundial 2030 con Marruecos

Pese a que hay alguno todavía con resaca por la victoria de la selección española el 19 de julio en Nueva York y que quedan más de mil días por delante para iniciar una nueva edición, los ojos ya están puestos en el Mundial 2030, ese que organizan España, Portugal y Marruecos. Y como ya hay miradas puestas, también hay críticas. Una de ellas ha llegado en redes sociales por parte de uno de los representantes de la Comunitat Valenciana: el diputado en el Congreso de Esquerra Unida por Valencia, Nahuel González.

"El Mundial 2030 no se puede compartir con un país que amenaza y utiliza a gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", ha expresado este lunes en su cuenta de X el parlamentario, el número tres de la lista Compromís-Sumar el 23 de julio de 2023 por Valencia, en referencia a la crisis abierta la semana pasada en Ceuta tras la llegada de más de 60.000 personas desde Marruecos en unas pocas horas. Todavía quedan tres años y 10 meses, pero el Mundial ya tiene polémica.