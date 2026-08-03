Extinguen dos incendios en Moixent y Morella en una jornada de alerta roja por las tormentas secas
El fuego de Valencia obliga a cortar la CV-589 por el humo
Los bomberos extinguieron ayer sendos incendios forestales en Moixent y Morella, en una jornada marcada por la máxima preocupación meteorológica. La Generalitat Valenciana activó el nivel de alerta roja (riesgo extremo) de incendios forestales en los montes de la Comunitat Valenciana debido a la alta probabilidad de tormentas secas, sobre todo en las zonas del interior.
El primer sobresalto se produjo entre Morella y Forcall con un fuego que empezó a media mañana. Un medio aéreo tuvo que intervenir para que no se extendieran las llamas. En el dispositivo participaron dotaciones de los bomberos de la Diputación de Castellón y brigadas del Consorcio Provincial, apoyadas por unidades de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y agentes medioambientales que trabajaron sobre el terreno para acordonar y extinguir las llamas. El incendio fue dado por extinguido a las 13.00 horas.
El segundo incendio se produjo en Moixent. El humo obligó a cortar la carretera CV-589. El fuego comenzó sobre las 13.30 horas en una zona forestal. Sobre el terreno se desplegaron tres medios aéreos y dos unidades de bomberos forestales. El dispositivo de extinción contó con dos autobombas, un agente medioambiental y una dotación y brigada forestal de los bomberos del consorcio.
En el paraje de la Foia
El fuego se declaró en una zona forestal conocida como el paraje de la Foia. Las imágenes tomadas por los propios vecinos revelaron que las llamas provocaron una densa humareda (que obligó a cortar la CV-589), visible desde el casco urbano. De hecho, el punto de ignición estaba en una zona próxima a algunas viviendas. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat recibió el aviso del incendio a las 13.46 horas y movilizó a los efectivos de bomberos.
Alerta
Los dos incendios se produjeron en una jornada de máxima preocupación meteorológica. Las autoridades recordaron que el aparato eléctrico de este tipo de tormentas, sumado a las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones significativas, incrementa de forma notable la posibilidad de que se originen fuegos por el impacto de rayos en zonas boscosas de difícil acceso. Desde el 112 se insiste a la población en extremar en estos días la precaución y avisar de inmediato al servicio de emergencias ante la presencia de cualquier columna de humo.
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