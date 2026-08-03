La Generalitat crea doce nuevas Unidades Específicas en Centros Ordinarios para el próximo curso

La Generalitat ha confirmado la creación de doce nuevas Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO) enfocadas en el curso que comenzará a principios de septiembre. El aumento ha supuesto la elevación a un total de 48 aulas nuevas que entrarán en funcionamiento por primera dentro de este curso, lo que suma un total de 130 unidades creadas durante la presente legislatura con la finalidad de "dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales, además de favorecer su escolarización en centros ordinarios". Según ha afirmado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, la ampliación responde al análisis de los requisitos detectados durante el proceso extraordinario de escolarización.

Xaro Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa, ha reafirmado la importancia de este modelo y de la ampliación, que solo favorece al nivel educativo de la Comunitat Valenciana en todos los aspectos posibles. "La planificación educativa debe responder a las necesidades reales del alumnado y ofrecer los recursos necesarios allí donde se precisan", expresa la directora, que añade: "con esta ampliación seguimos avanzando en una escuela inclusiva que garantiza una atención educativa de calidad".

Del total de las nuevas unidades, 34 corresponden a Educación Primaria y 14 a Educación Secundaria. Estas aulas se sumarán a la red de UECO para abarcar una mayor cantidad de alumnos posibles y "ampliar la atención especializada" hacia aquellos estudiantes que más complicado tienen el continuar escolarizados dentro de un centro ordinario debido a las necesidades que se precisan para ello.

Ocho alumnos como máximo

Las 12 aulas autorizadas en este periodo extraordinario contarán con una ratio máxima de ocho alumnos, sin posibilidad de incrementos. Ademas, se incluye la reducción de la ratio del aula de referencia cuando se produzca una vacante, una acción que "da respuesta a una demanda trasladada a la Conselleria y que ahora queda regulada en la norma". Una medida que se adelanta un año a cuando estaba previsto, ya que comenzará a llevarse a cabo a partir del curso 2026/2027.

Las UECO, dirigidas a aquellos alumnos que necesitan de una educación intensiva que puedan formar parte de la escolarización en un centro ordinario, buscan "favorecer su inclusión, participación y convivencia con el resto del alumnado", han indicado desde la propia conselleria.

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Cada una de estas unidades dispone de un equipo específico integrado por profesorado de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y un educador o educadora de Educación Especial, además del equipamiento tecnológico y de los recursos materiales adaptados necesarios para atender al alumnado. La actuación se complementa con el crecimiento de los recursos enfocados hacia la inclusión educativa.