La huella de humo y ceniza de la Comunitat Valenciana: más de 200.000 hectáreas arrasadas por el fuego

El historial de incendios de la Comunitat Valenciana sigue creciendo año tras año. Las casi 10.000 hectáreas calcinadas en Castellón esta semana por el incendio de la Vall d’Uixó, que ha afectado al 12 % del parque natural de la Serra d’Espadà, se suman a las 200.000 que han ardido en toda la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años.

El fuego de la Vall (el tercero más devastador de la década) ya forma parte de las quemas más grandes que han arrasado el territorio valenciano, pero todavía se encuentra lejos del que asoló Ayora y Enguera en 1979. Con 44.000 hectáreas de monte convertido en ceniza, sigue siendo el incendio más grande del territorio de los últimos 50 años. Casi medio siglo después, Levante-EMV ha recopilado los incendios más graves de la Comunitat Valenciana desde aquel momento.

El que es considerado como el incendio más grave de España del siglo XX tuvo lugar en la Comunitat Valenciana a finales de la década de los 70. Alrededor de 40.000 hectáreas fueron carbonizadas en cuatro días. La catástrofe, provocada por un rayo durante una tormenta eléctrica, afectó a varios de los municipios de los alrededores de Ayora y Enguera -entre los que se encontraban Teresa de Cofrentes, Jalance, Bicorp, Quesa y Moixent- pese a que estos fueron los que más sufrieron las consecuencias del fuego. Según varios testimonios de la época fue reavivado y potenciado en distintas ocasiones, una situación que perjudicó a los equipos que buscaban apagar las llamas.

Incendio de Ayora de 1979 / Redacción Levante-EMV

El doble incendio de 2012

El verano de 2012 en la Comunitat Valenciana se recuerda por el doble incendio casi simultáneo que asoló Cortes de Pallás y Andilla. La localidad de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes sufrió la quema de 28.000 hectáreas en los dieciocho días que transcurrieron desde el inicio del fuego hasta que se declaró extinguido. Las chispas durante un trabajo de soldadura de unas placas solares hicieron que naciera un fuego que terminó afectando a más de doce municipios, entre los que se encontraban Yátova, Macastre, Turís, Dos Aguas o Alborache.

Por su parte, el incendio de Andilla calcinó 20.000 hectáreas en diecinueve días. La quema incontrolada de una serie de restos vegetales dentro de una propiedad privada fue la causante del fuego que asoló los municipios de Llíria, Alcublas, Villar del Arzobispo, Chelva, Higueruelas, Sacañet, Jérica y Altura. La doble deflagración dentro de la provincia de Valencia terminó cobrándose una vida durante el trabajo de extinción y dejó dos heridos.

Incendio de Cortes de Pallás en 2012 / Redacción Levante-EMV

El ‘verano en llamas’ de 1994

Tres de las catástrofes más grandes que han asolado la Comunitat Valenciana ocurrieron durante la misma semana de julio del año 1994. Millares, Requena y Fontanars dels Alforins sufrieron durante los ocho días que separan el 4 y el 12 de julio un incendio en cada localidad. Millares terminó siendo el más grave de todos, con algo más de 25.000 hectáreas ardiendo por culpa de un rayo que cayó durante una tormenta eléctrica. Siete fallecidos y tres heridos dejaron las llamas, que también afectaron a municipios como Millares, Bicorp, Quesa, Dos Aguas o Cortes de Pallás.

El incendio de Requena dio comienzo tan solo un día después. El 5 de julio de 1994, una negligencia provocada por un fumador que arrojó una colilla mal apagada en una zona muy desfavorable dio comienzo a la ignición que provocó que se carbonizaran más de 24.000 hectáreas. No fue hasta el 12 de julio cuando se confirmó que ya estaba apagado. Poco tiempo después, a finales de mes, otro incendio fue declarado en la misma localidad por culpa de un rayo que arrasó 1.650 hectáreas del municipio del interior de la Comunitat Valenciana.

Fontanars dels Alforins fue el que menos sufrió la quema de sus hectáreas hace más de tres décadas. Más de 18.000 hectáreas fueron quemadas a causa de la desatención de los responsables durante una quema de basuras que se descontroló. Enguera, Moixent, Ontinyent y Beneixama fueron algunos de los municipios más afectados durante los ocho días que duró la combustión. La sequía prolongada, las olas de calor y los fuertes vientos de poniente fueron los causantes pasivos que favorecieron la aparición de los tres incendios en el mismo periodo de tiempo.

Fotos 1994. incendios forestales en Millares 4 de julio de 1994. 25 aniversario del fallecimiento de los 7 vecinos brigadistas / LEV_COS

Entre Tous y Millares

Cerca de 19.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego entre Tous y Millares en agosto de 1985, uno de los incendios más grandes registrados en la Comunitat Valenciana que provocó destrozos en poco más de cuatro días. Según las investigaciones de la época, la causa de la gran combustión que asoló la Ribera Alta y la Canal de Navarrés fue fruto de la unión de dos incendios provocados en lugares distintos de forma casi simultánea que acabaron extendiéndose por Quesa, Bicorp y Navarrés.

Yátova y Buñol también sufrieron las consecuencias de las llamas que asolaron la zona entre el 28 de julio de 1991 y el 7 de agosto. En torno a 15.400 hectáreas forestales fueron quemadas, además de más de 2.000 hectáreas agrícolas, debido al impacto de un rayo durante una fuerte tormenta con aparato eléctrico. El fuego afectó a los municipios de Yátova, Buñol, Siete Aguas, Macastre y Dos Aguas.

Trabajo de rescate durante uno de los incendios de 1994 / Redacción Levante-EMV

Las zonas más cercanas a Valencia de Alicante y Castellón se vieron sumergidas por las llamas durante la estación estival de 2022. El impacto de un rayo durante una tormenta seca el 15 de agosto provocó la ignición en Bejís, que afectó a más de 18.500 hectáreas y no fue declarado extinto hasta el 5 de septiembre. Municipios como Torás, Altura o Jérica fueron afectados por las llamas y el humo, que dejaron 15 heridos.

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El mismo origen fue el que causó las llamas de la localidad alicantina de la Vall d’Ebo en unas fechas muy similares. El 13 de agosto del mismo año. Permaneció activo algo más de dos semanas, hasta el 31 de agosto del mismo año. Más de 12.000 hectáreas de gran valor medioambiental fueron calcinadas.