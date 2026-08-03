Vaivén
Papi Robles roza la cumbre a la carrera
Hay quien podría decir que la carrera de Papi Robles ha sido en los últimos años ascendente, pero si bien es cierto, también ha requerido de bajadas. Es lo que tiene subir. Hasta en cinco ocasiones lo hizo el pasado fin de semana, subida y bajada, subida y bajada, durante la Cursa Vistabella en la que la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València fue una de las participantes que completó los casi 30 kilómetros de recorrido rodeando el Penyagolosa, el segundo pico más alto de la Comunitat Valenciana, y acumulando casi 1.500 metros de desnivel.
Según mostró en sus redes sociales, con una captura de su carrera y el vídeo de su llegada, Robles cruzó la meta tras 4 horas y ocho minutos corriendo, en un final además muy emocionante que terminó con abrazo familiar con su hijo y dedicatoria: "Va por ti papá", ha escrito en la historia subida a Instagram.
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