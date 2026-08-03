El PSPV urge a Llorca a aceptar la nueva financiación y la quita de la deuda tras dispararse la hipoteca de gastos a ejercicios futuros a más de 75.000 millones

El portavoz de Hacienda del PSPV en las Corts Valencianes, José Díaz, ha exigido al Consell de Pérez Llorca que acepte “cuanto antes” el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que supondrá que en 2027 la Generalitat recibirá 3.669 millones adicionales, así como la condonación de 11.200 millones de la deuda autonómica, tras comprobar cómo la hipoteca de gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros por parte del Ejecutivo valenciano se ha disparado superando los 75.000 millones de euros, tal como revela la Cuenta General de 2025 accesible ya en la web de la Conselleria de Economía y Hacienda.

José Díaz ha subrayado que resulta “incomprensible que Pérez Llorca anteponga los intereses del PP a los de los valencianos y valencianas negándose a que el Gobierno de Pedro Sánchez nos reduzca la deuda en 11.200 millones y a que nos sitúe en la media de la financiación por habitante de las comunidades autónomas después de 25 años”.

El socialista recalca que el nuevo modelo, impulsado actualmente por el ministro valenciano de Hacienda, Arcadi España, “pondrá fin a dos décadas y media de infrafinanciación, cuenta con el respaldo del grupo de expertos en financiación autonómica nombrados por las Corts y constituye todo un hito para la Comunitat Valenciana, motivo por el que resulta vergonzoso e inaceptable que Pérez Llorca y el PP se plieguen a los dictados de Ayuso y de Feijóo y pretenda que los valencianos continuemos en la cola de la financiación”.

El responsable del PSPV-PSOE advierte de la situación de “quiebra” de un Consell del PP “que ha vaciado la caja con regalos millonarios a los patrimonios más elevados, ha convertido en negocio la sanidad con las privatizaciones y no es capaz de gestionar ni las emergencias ni las finanzas de la Generalitat”. Según explica, la Cuenta General revela que el volumen de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros ascienda, a 31 de diciembre de 2025, a 75.795 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% respecto al último año completo de gestión del Consell del Botànic, 2022, es decir, 13.571 millones de euros más comprometidos.

De los más de 75.000 millones hipotecados, la friolera de 69.031 millones son el principal y los intereses de la deuda que arrastra el Consell, un lastre que se ha disparado con el Consell de Mazón y de Pérez Llorca un 25% (13.888 millones), respecto a 2022, cuando ascendía a 55.143 millones. También se ha incrementado considerablemente respecto a 2024, nada menos que un 7,5%, mientras el pasivo (principal de la deuda e intereses) ha aumentado en 3.669,5 millones, un 5,6%.

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“La hipoteca ha seguido creciendo a pesar de que este Consell se ha aprovechado de la buena marcha de la economía gracias a las políticas del Gobierno de España, de forma que en 2025 las transferencias con cargo al modelo de financiación supusieron unos ingresos de 15.921 millones de euros, un 47,5% más que en 2022, cuando ascendieron a 10.797 millones de euros. La pregunta es qué hacen con el dinero, más allá de la constatación de que son unos gestores pésimos”, alerta el parlamentario socialista.