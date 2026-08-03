El tratamiento del CSIC probado tras la dana que elimina el moho y evita que reaparezca durante 30 días

Un equipo de investigadores de tres centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha patentado una nueva composición antifúngica capaz de eliminar el moho de superficies contaminadas y evitar que reaparezca durante al menos 30 días después de su aplicación.

La investigación nació como respuesta a uno de los problemas derivados de las inundaciones causadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. La entrada de agua en miles de viviendas y garajes generó unas condiciones de humedad que favorecieron la proliferación de moho en paredes, techos y suelos.

La formulación ha sido desarrollada conjuntamente por el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Cenim), el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), todos ellos pertenecientes al CSIC.

El producto combina dos alcoholes y un compuesto antimicrobiano en una mezcla fácil de aplicar, sencilla de fabricar y más económica que otras alternativas disponibles en el mercado. Aunque fue concebido inicialmente para limpiar y descontaminar los inmuebles afectados por la dana, también puede emplearse en otras superficies expuestas a problemas persistentes de humedad y proliferación de hongos.

Redacción Levante-EMV

Durante los ensayos, el tratamiento logró eliminar las manchas de moho de las paredes y evitó su reaparición durante todo el periodo de seguimiento. Su eficacia se debe a la acción conjunta de sus componentes, que no solo actúan sobre el moho existente, sino que prolongan la protección antifúngica de la superficie tratada.

«Hemos comprobado que una combinación concreta de dos alcoholes y una sal de amonio cuaternario ofrece una acción antifúngica muy eficaz y, además, mantiene su efecto durante semanas. Esta formulación permite eliminar el moho de forma sencilla utilizando un número reducido de componentes», explica Félix Antonio López Gómez, investigador del Cenim-CSIC.

El procedimiento de aplicación también es sencillo. La mezcla se pulveriza sobre la zona afectada y, a continuación, el material desprendido se retira con una bayeta. La cantidad necesaria varía en función del grado de contaminación, aunque en las pruebas realizadas se utilizaron dosis de entre 10 y 50 mililitros por metro cuadrado.

Ensayado en viviendas afectadas por la dana

La eficacia del tratamiento se evaluó en viviendas y garajes dañados por las inundaciones de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. La humedad acumulada en estos espacios había favorecido la aparición masiva de mohos sobre materiales de construcción como el yeso, el cemento y la escayola.

Además de comprobar la desaparición visible de las manchas, los investigadores analizaron el comportamiento de la formulación frente a quince especies de hongos filamentosos. Estos microorganismos habían sido aislados en las viviendas afectadas por especialistas del grupo de Fisiología, Patología y Biotecnología Postcosecha del IATA-CSIC.

Entre las especies estudiadas figuraban hongos de los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria, Cladosporium y Mucor. Además de deteriorar los materiales, algunos pueden producir micotoxinas y provocar problemas de salud, como alergias respiratorias e infecciones.

«Los hongos presentes tras una inundación no solo deterioran paredes y techos, sino que también pueden suponer un riesgo para la salud de las personas que vuelven a habitar estos espacios. Disponer de tratamientos eficaces y duraderos facilita la recuperación segura de las viviendas afectadas», señala Ana Rosa Ballester, investigadora del IATA-CSIC.

Los resultados mostraron que la formulación, aplicada sin diluir, inhibe por completo la formación de esporas y reduce de manera significativa su desarrollo incluso cuando se utiliza en concentraciones bajas. También consiguió frenar en más de un 80 % el crecimiento del micelio en 14 de las 15 especies analizadas.

Miguel Angel Montesinos

Una alternativa sencilla y económica

El equipo comparó la nueva composición con dos productos comerciales destinados a la limpieza de superficies. Uno de ellos, compuesto principalmente por alcohol isopropílico, apenas logró eliminar el moho. El segundo obtuvo una eficacia similar a la nueva formulación, pero con un coste considerablemente mayor.

La mezcla patentada utiliza menos ingredientes y prescinde de nanopartículas metálicas, cuyo empleo encarece la fabricación y puede plantear inconvenientes en determinadas aplicaciones. Estas características simplifican su producción y favorecen su uso tanto en actuaciones de limpieza después de una inundación como en edificios con problemas continuados de humedad.

Para los responsables del proyecto, la patente demuestra cómo la colaboración entre distintas disciplinas científicas puede traducirse en soluciones concretas ante situaciones críticas.

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«Nuestro objetivo es que este conocimiento pueda convertirse en una herramienta útil para facilitar la recuperación de viviendas y edificios afectados por inundaciones», concluye Eloy Asensio, investigador del IETcc.