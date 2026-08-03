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Insólito hallazgo

Una urna con cenizas aparece olvidada en un supermercado de Benidorm: buscan a su familia

La encargada del establecimiento ha hallado los restos la mañana de este lunes en una de las taquillas del comercio

Imagen de la urna funeraria hallada en un supermercado.

Imagen de la urna funeraria hallada en un supermercado. / INFORMACIÓN

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Carmen Tomàs

Alicante

La encargada de un supermercado ha sido quien ha hallado la mañana de este lunes en una de las taquillas del comercio un insólito objeto. Una urna funeraria que, al parecer, ha sido olvidada por la familia de la persona fallecida en una de las taquillas que habitualmente se usan para dejar bolsas y pertenencias antes de entrar a hacer la compra.

"Las llaves, la cartera, el móvil... son los olvidos más habituales. Pero esto no lo encontramos todos los días", ha señalado la Policía Local. "Sabemos que no es un objeto cualquiera. Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente está pasando un mal rato", añaden.

Búsqueda de los familiares

Según ha informado la Policía Local, ya se han iniciado gestiones para localizar a los familiares de la persona a quien corresponden las cenizas halladas por la trabajadora.

El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes están realizando gestiones para identificar a los posibles familiares de la persona fallecida, aunque por el momento no han logrado localizar a nadie.

Con el objetivo de dar con la familia, el cuerpo policial ha difundido una imagen de la urna y ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.

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En caso de que no sea posible localizar a los familiares, los restos serán trasladados al cementerio municipal, han comunicado los agentes.

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Fuente: Información

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