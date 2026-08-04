Los 10 mejores balcones valencianos para ver el eclipse

El eclipse del 12 de agosto será visible desde toda España, pero solo unos pocos territorios se encuentran dentro de la franja de la totalidad, en la que será visible el ocultamiento del Sol por la Luna completo. Una de estas zonas privilegiadas para la observación se encuentra dentro de la Comunitat Valenciana, pero aún posicionándonos en la franja, es importante valorar si las condiciones son idóneas para la apreciación del fenómeno.

La contaminación lumínica, la altitud y las condiciones meteorológicas son algunas de las cuestiones a revisar para garantizar una buena visibilidad. Además, es necesario tener en cuenta la altura a la que se encuentra el Sol en el momento del eclipse, sobre todo en este caso, que será muy cerca del horizonte. Teniendo todos estos factores en cuenta, todo apunta a considerar los pueblos del interior de la Comunitat Valenciana como la mejor opción, por sus cielos despejados, libres de luz y terreno montañoso.

Castellón de la Plana está centrado en la franja de la totalidad, lo que convierte a sus municipios en los mejores para visualizar el fenómeno. Los favoritos son Morella, Ares del Maestrat, Vistabella del Maestrat, Vilafranca y Culla.

Por otra parte, la desde la provincia de Valencia la totalidad será visible desde las zonas más al norte. Entre los pueblos interiores con mejor visibilidad se encuentran Alpuente, Aras de los Olmos, La Yesa, Titaguas y Gátova.

Los municipios de Castellón

En Castellón de la Plana, encontramos el municipio de Morella situado a más de mil metros de altitud, con cielos despejados y limpios, lo que lo convierte en una opción ideal para observar el eclipse. Además, en él se encuentra el observatorio Astropunt de Torremiró y una vez allí, es muy recomendable visitar sus construcciones históricas medievales como el Castillo de Morella, con más de un kilómetro de murallas, y el Acueducto de Santa Lucía. El municipio es reconocido también por su gastronomía, parajes naturales y alojamientos que realizan talleres astronómicos.

Ares del Maestrat también destaca por sus cielos alejados de la contaminación de la ciudad y por su montaña Tossal d'Orenga con 1.144 metros de altitud, muy popular entre los aficionados al parapente. Entre sus atractivos turísticos también destacan su ayuntamiento de estilo arquitectónico gótico, su iglesia parroquial neoclásica y las ruinas del castillo de Mola.

Vistabella del Maestrat es también una zona de observación privilegiada, ya que se considera el municipio de mayor altitud de la Comunitat Valenciana. Esta característica junto con sus cielos limpios y despejados, la convierten en un destino recurrente para los aficionados a la observación astronómica. Pegado a este municipio está el de Vilafranca, que también es popular entre los interesados en este tipo de actividades.

Culla, además de ser reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, cuenta con el observatorio Astromaestrat, en el paraje de San Cristóbal a más de 1.000 metros de altitud. Rosario Botella, aficionada de la astronomía, participó en una de sus actividades en una experiencia divulgativa y reconoce lo impresionante que es ver el cielo en el pueblo cuando se apagan las luces.

Territorios en la provincia de valencia

En el territorio valenciano encontramos pueblos de interior tan privilegiados para la observación astronómica como Alpuente y la Yesa, ambos parte de la Mancomunidad del Alto Turia, Reserva de la Biosfera y destino Starlight, que lo reconoce como un lugar con cielos nocturnos de calidad e infraestructura turística adecuada.

También pertenece a ella Aras de los Olmos, en la cual la Universitat de València cuenta con un observatorio que organiza visitas y actividades didácticas. Allí se encuentra además el Big History, centro de divulgación científica en el que organizan talleres relacionados con la astronomía.

Otro de los pueblos que forma parte de la mancomunidad es Titaguas, que cuenta con el mirador astronómico de la Loma, conocido como uno de los mejores lugares de observación de la Comunitat Valenciana, además de La escuela de Ciencias Cosmotísica, implicado en la divulgación de conocimientos astronómicos.

Víctor Garijo es de este municipio y confirma que mucha gente acude a su pueblo para realizar este tipo de turismo y asegura que si él no estuviese trabajando fuera, acudiría allí a ver el eclipse sin ninguna duda. "En el observatorio se realizan muchísimas actividades, desde talleres dedicados a los más jóvenes hasta el público adulto", cuenta.

Gátova está considerado destino Starlight de la Sierra Calderona, su alcalde, Jesús Salmerón, afirma que las condiciones del terreno son inmejorables. "Estamos en el corazón de la Calderona: tenemos dos de los picos más altos de toda la sierra, el Gorgo y el pico del Águila, que superan más de los 900 metros de altura, las ubicaciones son espectaculares", cuenta. Además, la localidad ya está preparando zonas para la correcta observación del fenómeno.

Recomendaciones para garantizar una buena observación

Jordi Cornelles, director de la Asociación Valenciana de Astronomía, afirma que la clave para ver el eclipse de la mejor manera, es acudir a un lugar que tenga despejado el horizonte oeste. Además, asegura que cuanto más elevada y montañosa sea la zona, habrá mejor visibilidad, debido a la posición en el cielo a la que se producirá el fenómeno. "El Sol en el momento del eclipse, estará muy bajito, si extiendes el brazo y pones tu dedo meñique sobre el horizonte, te llegará la altura de los cuatro dedos, prácticamente ni un palmo y comenzará a esconderse cuando la Luna todavía no se haya destapado del todo", señala.

Noticias relacionadas

Cornelles afirma que no hace falta ir a un observatorio astronómico para verlo, ni siquiera a un punto oficial, y puntualiza que este eclipse es uno de los menos llamativos. "No es lo mismo que ocurra a las ocho y media de la tarde a que ocurra con el Sol alto", dice. Sin embargo, concluye que, aún así "no hay que perdérselo".