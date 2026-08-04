Acuerdos
El Consell amplía las ayudas de 500 euros para material escolar a nuevos colectivos de estudiantes afectados por la dana
El pleno aprueba 56,4 millones para renaturalizar cauces dañados por la riada, como el Túria, Magro, Poyo y Picassent, y otros 8,7 millones para segunda fase de reparación de la presa de Buseo, gravemente dañada el 29-O
El pleno del Consell ha aprobado un nuevo decreto por el que se regulan y convocan ayudas extraordinarias destinadas a la adquisición de material escolar para el alumnado afectado por la dana que no resultó beneficiario de la anterior convocatoria aprobada por la Generalitat. Serán 500 euros por estudiante para contribuir a sufragar los gastos derivados de la pérdida de bienes materiales necesarios para el desarrollo de la actividad educativa, con un importe de 20 millones, y se prevé beneficiar a 40.000 estudiantes.
En concreto, podrá acceder a estas ayudas el alumnado afectado por la dana que cursaba segundo de Bachillerato, ciclos formativos de grado superior o enseñanzas deportivas superiores; alumnado residente en municipios afectados que estudiaba en centros situados fuera de la zona dana; estudiantes vinculados a centros docentes extranjeros; personas que trasladaron su residencia o sus estudios tras las inundaciones; y alumnado que, por circunstancias administrativas debidamente acreditadas, no pudo formalizar su matrícula dentro de los plazos previstos.
Es una de las medidas aprobadas en el pleno de hoy. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha informado también respecto a la dana del encargo a Tragsa para la renaturalización y mejora de la resiliencia de las cuencas del Turia, Magro, Poyo y Picassent afectadas por la dana de octubre de 2024, por un importe de 56'4 millones y un plazo de ejecución de 48 meses.
Entre las actuaciones previstas figura la retirada de árboles dañados y obstáculos vegetales en los barrancos para mejorar el estado de su cubierta vegetal, la elaboración de un plan integral de erradicación de las cañas mediante los protocolos establecidos, la reparación y limpieza de los cauces afectados y la restauración del dominio público hidráulico. Las actuaciones previstas en las cuencas del Turia, Magro, Poyo y Picassent se llevarán a cabo en 52 municipios.
Siguiendo con la dana, también se ha aprobado la declaración de emergencia por la que destina 8'7 millones para la contratación de las obras de reparación y refuerzo correspondientes a la segunda fase de actuación en la presa de Buseo, tras los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024. Esta segunda fase permitirá reforzar la seguridad de la infraestructura mediante la reparación de los daños y la mejora de sus sistemas de control y vigilancia, con el fin de reducir el riesgo ante futuros episodios de fuertes precipitaciones.
Tras la dana, la Generalitat ejecutó una primera fase de obras de emergencia que ya ha finalizado y que permitió restablecer los caminos de acceso a la presa, habilitar un nuevo acceso al pie de la infraestructura, estabilizar el estribo derecho y el farallón, reponer los elementos de seguridad de la coronación, restituir la tubería de abastecimiento e implantar el Plan de Emergencia.
En esta segunda fase se ejecutarán trabajos de refuerzo estructural del cuerpo de la presa y de ambos estribos, la construcción del anillo de refuerzo en el pie de presa, la rehabilitación de las tres tomas, la mejora del plan de emergencia y de los sistemas de auscultación y control de avenidas, así como actuaciones sobre los accesos y otros elementos de seguridad.
Las actuaciones aprobadas forman parte del proceso de recuperación de la presa de Buseo tras los daños ocasionados por la dana. Una vez ejecutada esta segunda fase, está previsto abordar una tercera actuación destinada a incrementar la capacidad de desagüe de la presa frente a avenidas extraordinarias, una vez se defina la solución técnica correspondiente.
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