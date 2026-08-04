Los funcionarios dan el 'sorpasso' a los interinos en la Generalitat tras adjudicarse 1.500 plazas en un año

Los funcionarios, aquellos trabajadores con plaza propia, vuelven a ser mayoría en la Generalitat Valenciana. Aunque esta condición laboral sea la primera que viene a la mente cuando se habla de un trabajador de la Administración pública, estos no representaban ni a la mayoría ni siquiera eran el grupo con más representantes en los últimos siete años. Hasta el pasado 31 de diciembre, cuando según los datos de la Cuenta General de 2025, los distintos procesos de selección activados a raíz de la ley estatal y la reclamación europea han logrado el 'sorpasso' frente a los interinos, rebasados en esa condición.

Según las cifras dadas por el documento oficial que reúne toda la información sobre la situación presupuestaria, patrimonial y financiera de la administración autonómica, publicado este mes de agosto, la Generalitat Valenciana terminó el año pasado con 11.336 funcionarios de una plantilla total de 20.231 trabajadores. En estos no se incluyen ni el personal docente ni el sanitario, sino el personal de la administración general, en el que hay desde auxiliares y administrativos hasta técnicos de informática, letrados, ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales e inspectores de consumo. En estos 20.231 hay también 96 con contrato laboral fijo, 72 con laboral temporal; 22 con indefinido no fijo; 36 con indefinido a extinguir, 15 de personal estatutario y 73 eventuales.

Así, lo relevante de esta cifra de los 11.336 funcionarios a cierre de 2025 es que por primera vez desde 2019, cuando se comienzan a desglosar las distintas categorías laborales de los empleados del Consell en la Cuenta General, es el grupo mayoritario al superar a los interinos. Estos siguen teniendo una presencia considerable: son 8.626, pero es la cifra más baja de los últimos siete años pese a que el aumento de la plantilla ha sido casi constante, aunque si bien es cierto lleva dos años estancada, tras perder 150 trabajadores entre 2023 y 2024 y subir seis empleados al cierre de 2025.

Ciudad administrativa de València, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

El 'sorpasso' de los funcionarios a los interinos no es casual, sino fruto de una serie de actuaciones encaminadas a ello. Sobre todo, a partir de finales de 2021 cuando el Gobierno central aprobó la conocida 'ley Iceta' que facilitaba los procesos de estabilización después de que la Unión Europea hubiera dado un tirón de orejas a las administraciones públicas españolas (incluida las autonomías) ante su elevada tasa de temporalidad. En el caso de la Generalitat Valenciana, esta rozaba el 50 % cuando el objetivo señalado por Bruselas es el 8 %, listón que todavía se encuentra lejano.

Temporalidad, en femenino

La aprobación de la norma tardó en tener efectos en la Comunitat Valenciana. De hecho, la administración autonómica terminó 2022 con 11.169 interinos, dos mil más que el año anterior, y con una bajada de 300 funcionarios, en total, 8.177. Desde entonces, la tendencia se ha revertido y se han adjudicado más de 3.000 plazas en cuatro años, aunque el mayor incremento ha sido el del último ejercicio computado, de final de 2024 al 31 de diciembre de 2025, periodo en el que se ha dado más de la mitad de este aumento, con 1.561 nuevos funcionarios con plaza propia, de los 9.775 a los 11.336 citados. De ellos, el 67 % son mujeres, que han crecido cinco puntos desde 2019, y el grupo más trabajadores es el A1, con 3.188 empleados.

Y como un juego de vasos comunicantes, mientras los funcionarios han ido en ascenso, los interinos han bajado. Muchos de ellos, beneficiados por los procesos extraordinarios de estabilización a través de concursos específicos o por el propio aumento de oposiciones. Así, tras alcanzar su máximo en 2022, han ido menguando: 10.936 en 2023, 9.976 en 2024 y 8.626 en 2025 hasta una tasa de temporalidad del 29 %, según la Cuenta General. Esta temporalidad tiene rostro femenino: el 76 % de interinos son mujeres, diez puntos más que la tasa de funcionarios. Además, donde más interinos hay es en la categoría C1, con 2.139 trabajadores, si bien, en esta tampoco son mayoría, algo que sí ocurre para los C2 y las APF.

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Por su parte, el personal con plaza en propiedad sí que ha sido (y sigue siendo) mayoría clara dentro del personal docente en estos últimos años. El año 2025 se cerró con 73.748 trabajadores del ámbito educativo contabilizados por la Generalitat. De estos, 50.872 son funcionarios, es decir, disponen ya de una plaza fija, mientras que 21.509 son interinos. Esto implica un índice de temporalidad del 21 %. Esta tasa ha crecido tras un pequeño descenso de un centenar de funcionarios respecto a 2024 y el aumento de 1.700 interinos.