Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop

De la escola papal a un anuncio de Wallapop. En internet se puede encontrar de todo, incluso las tres Harley-Davidson Road King que, según un anuncio publicado en esta aplicación de segunda mano, fueron traídas desde Estados Unidos para formar parte del dispositivo de escolta al papa Benedicto XVI durante su visita en 2006 a la ciudad de València.

Las motos "versión police" mantienen su equipación original, que incluye luces, sirenas y el logotipo policial. Según indica la oferta, las tres Harleys funcionan perfectamente, han estado resguardadas en un garaje y su kilometraje varía entre 6.000 y 9.000 kilómetros.

Las motocicletas están a la venta por 17.000 euros de forma individual o en lote a 15.000 euros cada una, aunque el vendedor menciona que el precio es negociable. Según el anuncio en Wallapop, las tres motos se entregan en buen estado de funcionamiento y con la ITV recién pasada, válida por dos años.

Aunque el propio vendedor reconoce que deberán retirarse los adhesivos de "policía local" y las luces azules, ya que el Reglamento General de Vehículos prohíbe el montaje y la utilización de estas señales en vehículos que no sean prioritarios.

La concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, junto a las Harley Davidson que están en el aparcamiento de la Policía Local. / Archivo

Dispositivo policial

Durante la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006, unos 8.000 agentes de distintos cuerpos de seguridad formaron el dispositivo policial, coordinado por el Ministerio del Interior, para proteger al pontífice y a más de un millón de peregrinos.

Estas motos son tres de las ocho adquiridas por 82.900 euros en 2006 por el Ayuntamiento de València durante la gestión de Rita Barberá, destinadas al dispositivo de escolta papal del V Encuentro Mundial de las Familias. De todas ellas, el Consistorio subastó seis por un precio de salida de 8.900 euros. Ahora, tres de esas motocicletas Harley Davidson están a la venta en internet por un particular.