La Comunitat Valenciana repite el mínimo de siete muertos en carretera durante julio

La Comunitat Valenciana cerró el mes de julio con siete personas fallecidas en accidentes de tráfico en vías interurbanas, la misma cifra que hace un año y el mejor dato de los últimos siete veranos al margen de las restricciones por la pandemia. El balance iguala el mínimo registrado en 2020, cuando también murieron siete personas en un contexto marcado por la drástica reducción de la movilidad por la covid-19.

La evolución refleja una clara tendencia a la baja de la siniestralidad en las carreteras valencianas. Tras los 16 fallecidos contabilizados en julio de 2019, la cifra descendió a siete en 2020, subió ligeramente hasta ocho en 2021, volvió a situarse en siete en 2022 y repuntó hasta 13 y 12 víctimas en 2023 y 2024, respectivamente. En los dos últimos años, sin embargo, la Comunitat ha regresado a ese mínimo de siete fallecidos, consolidando el mejor registro desde que existen datos recientes.

Los siete fallecidos registrados en julio de 2025 y 2026 se producen en un verano con un elevado volumen de desplazamientos por vacaciones, lo que refuerza la mejora de la seguridad vial en las carreteras valencianas

La diferencia respecto a 2020 es que este mínimo se alcanza ahora con la movilidad completamente recuperada. Si hace seis años el descenso estuvo condicionado por las restricciones derivadas de la pandemia, los siete fallecidos registrados en julio de 2025 y 2026 se producen en un verano con un elevado volumen de desplazamientos por vacaciones, lo que refuerza la mejora de la seguridad vial en las carreteras valencianas.

España registra el segundo mejor julio de la historia

La evolución de la Comunitat Valenciana coincide con la tendencia nacional. Las carreteras españolas registraron durante julio 107 fallecidos en 97 siniestros mortales, un 7% menos que un año antes, lo que convierte a este mes en el segundo julio con menor mortalidad de toda la serie histórica, empatado con 2014 y solo por detrás de 2021. Además, el descenso se produce en un contexto de 49,5 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 2,14% más que en julio de 2025.

Tráfico en la A3 por la operación salida del mes de agosto. / Diego Radamés / Europa Press

Las carreteras convencionales siguieron concentrando la mayor parte de las víctimas, con 73 fallecidos, mientras que las autopistas y autovías registraron un incremento, al pasar de 21 a 34 muertos respecto al año anterior. También descendieron de forma notable las salidas de vía, aunque aumentaron las colisiones laterales, frontolaterales, traseras y múltiples.

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Dos en lo que llevamos de agosto

El balance positivo de julio contrasta con el arranque de agosto. Durante el primer fin de semana de la operación especial del 1 de agosto fallecieron 11 personas en las carreteras españolas, todas ellas en siniestros por salida de vía. Dos de esos accidentes mortales se produjeron en la Comunitat Valenciana, concretamente en Castell de Castells (Alicante) y Benicàssim (Castellón).