Lluvia y tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio en el panorama meteorológico de la Comunitat Valenciana para los próximos días. Aunque la estabilidad será la tónica general en el litoral, el interior del territorio valenciano se prepara para el regreso de lluvia, chubascos tormentosos, granizo y rachas muy fuertes de viento.

El interior del territorio valenciano se prepara para el regreso de lluvia, chubascos tormentosos, granizo y rachas muy fuertes de viento. / Levante-EMV

Chubascos y granizo en el interior norte

Para la jornada de este miércoles no hay avisos meteorológicos activos decretados por la Aemet. Sin embargo, el tiempo comenzará a mostrar inestabilidad en zonas del interior.

Durante la primera mitad del día predominará el cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana. A partir del mediodía, la nubosidad de evolución diurna ganará terreno en el interior de la mitad norte, donde no se descartan chubascos locales acompañados de tormenta y probabilidad de granizo.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas irán en descenso, exceptuando el litoral de Castellón y el litoral norte de Valencia. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este en las horas centrales, con alguna racha fuerte en el extremo norte occidental de Castellón al final de la tarde.

Temperaturas previstas en las capitales de provincia: València: 24 ºC de mínima y 32 ºC de máxima

24 ºC de mínima y 32 ºC de máxima Castelló de la Plana: 24 ºC de mínima y 33 ºC de máxima

24 ºC de mínima y 33 ºC de máxima Alacant: 25 ºC de mínima y 32 ºC de máxima

A partir del mediodía, la nubosidad de evolución diurna ganará terreno en el interior de la mitad norte, donde no se descartan chubascos locales acompañados de tormenta y probabilidad de granizo. / Levante-EMV

Riesgo alto de incendio forestal

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana han actualizado el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal para la jornada de mañana, con nivel alto en el interior de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. En el resto de la Comunitat Valenciana, el riesgo es bajo-medio.

Tormentas con granizo y viento muy fuerte

El cambio más destacado llegará de cara a este jueves. La Aemet ha reactivado los avisos de riesgo por la intensidad de las precipitaciones y los fenómenos adversos esperados en el norte de la Comunitat Valenciana.

Avisos amarillos activados por la Aemet para el jueves:

Interior norte y sur de Castellón: Aviso amarillo activo desde las 14:00 hasta las 22:00 horas por lluvias con una precipitación acumulada de hasta 20 mm en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La Aemet ha reactivado los avisos de riesgo por la intensidad de las precipitaciones y los fenómenos adversos esperados en el norte de la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Un mapa meteorológico dividido

La predicción del jueves apunta a un aumento de la inestabilidad en la mitad norte de la Comunitat Valenciana. Tras una mañana de cielos poco nubosos e intervalos de nubes bajas, la nubosidad irá en aumento en Castellón durante las horas centrales.

Los chubascos acompañados de tormenta y probable granizo serán los grandes protagonistas en el interior de la provincia, donde los vientos pueden llegar a ser muy fuertes. Asimismo, la Aemet no descarta que estas precipitaciones se extiendan, de forma más débil y dispersa, a otros puntos del interior de la provincia de Valencia.

Por su parte, las temperaturas sufrirán pocos cambios en general, aunque se esperan valores significativamente altos en zonas del interior de Valencia. El viento continuará flojo y variable a primeras y últimas horas del día, con régimen de brisas de componente este durante las horas centrales.