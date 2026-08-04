El mirador de l'Albufera, blindado el día del eclipse

El eclipse es uno de los fenómenos más esperados y los responsables de Emergencias llevan trabajando durante meses para garantizar la seguridad de la ciudadanía que acuda a zonas de observación para disfrutarlo. Algunas de las dificultades que se han tenido en cuenta son el colapso de carreteras y las aglomeraciones. Esta preocupación ha puesto en el punto de mira al Parque Natural de L'Albufera, cuyos accesos permanecerán 'cerrados' a partir de las 18 horas durante el día del eclipse.

Desde el ayuntamiento, se pretende evitar colapsos de última hora y aglomeraciones en un espacio tan sensible. A partir de esa hora será imposible acceder al entorno a través de la carretera de el Saler. El cierre se limite a los accesos a partir de esa hora. Quienes ya estén dentro del parque o acceden a pie podrán disfrutar de una de las zonas que más interés está despertando para contemplar el eclipse, el embarcadero de l'Albufera situado a unos metros de la Gola de Pujol.

Además, las actividades habituales se desarrollarán con normalidad en el Parque Natural de L'Albufera, incluidos los paseos en barca previstos.

La alcaldesa de València, María José Catalá ha explicado que esta decisión se ha adoptado para evitar posibles aglomeraciones en el parque natural y para asegurar capacidad operativa en caso de cualquier emergencia. Además, al cerrar a las 18 horas la CV-500, conocida como carretera de El Saler, la Devesa y el Palmar también limitarán su acceso el miércoles 12 de agosto para personas residentes con documento acreditativo de segunda residencia.

La Playa de la Malvarrosa como punto principal de observación

El Ayuntament de València señala la playa de La Malvarrosa como punto de observación oficial más preparado ante los posibles riesgos, debido a sus dimensiones y al trabajo previo que se realiza todos los años en la festividad de San Juan, que lo diferencia como la zona de visibilidad más conocida por los servicios de emergencias y que dispone de mayores recursos.

En el punto de observación oficial, en el que se espera que haya más de 10.000 personas, se ampliarán todos los servicios municipales de la playa hasta las 23 horas para realizar la cobertura extraordinaria de socorrismo y asistencia sanitaria. Además, está previsto que los Bomberos de València estén presente con una embarcación así como las unidades de drones de los Bomberos y la Policía Local.

La acogida de la noticia

El Ayuntament de València se ha encargado de anunciar la noticia a través de sus redes sociales, en las que el recibimiento ha sido un tanto agridulce. "Habéis arruinado la mejor foto posible del eclipse, con la Albufera al atardecer, que hubiera dado la vuelta al mundo", comentaba un usuario de la plataforma X. Sin embargo, añadía "pero entiendo la motivación de querer proteger el entorno natural".

Cuerpo de seguridad habilitado en la provincia

Se pondrá en marcha en la provincia de Valencia un dispositivo integrado por, aproximadamente 1.500 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 1.070 efectivos de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad se ocuparán de asegurar la correcta organización durante la jornada del eclipse solar, a los que se sumarán los 200 efectivos de los diferentes servicios municipales del Ayuntamiento de València entre los que destaca el dispositivo de Bomberos y Policía Local para ese día así como de Protección Civil, playas y limpieza.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha presidido la Junta Local de Seguridad de València junto a la alcaldesa María José Catalá. Tras el encuentro, ha informado de que a los agentes de Policía Nacional que habitualmente desarrollan su trabajo en la ciudad se sumarán efectivos de la Unidad de Intervención y de Prevención y Reacción que actuarán en las áreas donde se espera una mayor concentración ciudadana.

Medidas de seguridad de transporte para el eclipse

Rodríguez Jurado ha destacado la labor que realizará la Guardia Civil de Tráfico, que controlará la situación en las carreteras y en los accesos a los cinco puntos de observación oficial. De hecho, la Dirección General de Tráfico ha incorporado una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Aún así, los expertos insisten en que no es necesario acudir a un punto oficial para observar el eclipse. La doctora en Física por la Universitat de València, Amelia Ortiz, explica que "es suficiente con ir a un lugar donde tengas el horizonte oeste despejado". "Lo más conveniente es localizar una zona cerca de casa con buena visibilidad y acudir allí el día del eclipse a pie a disfrutar el evento sin quedarte atascado en la carretera", añade.

Además, según Fernando Ballesteros, astrónomo y astrobiólogo, la mayor problemática posible serían los desplazamientos durante pocas horas previas al eclipse, y destaca la importancia de desplazarse con antelación hasta el lugar de observación.

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Finalmente, el subdelegado ha apelado "a la responsabilidad de todos y todas para evitar incidentes" y ha subrayado "la importancia de informase por los canales oficiales"