Cómo observar el eclipse solar total: estas son las recomendaciones de los expertos

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto tendrá lugar el acontecimiento astronómico más esperado del verano 2026. Durante unos minutos, la Luna ocultará por completo el Sol, dando lugar a un eclipse solar total. El fenómeno recorrerá la península de oeste a este y pasará por diferentes comunidades, entre ellas la Comunitat Valenciana, donde podrá observarse desde numerosos puntos.

El eclipse comenzará de forma parcial alrededor de las 19:30 horas, mientras que la fase de oscuridad total se producirá a las 20:31 y tendrá una duración aproximada de un minuto y medio. No obstante, los expertos advierten que observar el Sol directamente durante el eclipse puede provocar daños en la vista.

Recomendaciones ópticas

Ante este evento, la Sociedad Española de Oftalmología ha difundido una serie de recomendaciones para disfrutar de forma segura del eclipse y evitar posibles lesiones oculares.

Los expertos desaconsejan mirar directamente al Sol, ya que hacerlo sin la protección adecuada podría provocar daños oculares "potencialmente graves, irreversibles y, en general, no dolorosos", explica.

Redacción Levante-EMV

Para contemplar el fenómeno con seguridad, recomiendan utilizar gafas o visores específicos para eclipse que cumplan la norma EN ISO 12312‑2 y cuenten con el marcado CE, que certifica que el producto cumple los requisitos de seguridad establecidos por la Unión Europea. En algunos puntos de la Comunitat Valenciana, como el Ayuntamiento de València, regalará gafas homologadas para observar el eclipse.

Además, si se utilizan instrumentos ópticos como telescopios, prismáticos o cámaras, deberán incorporar filtros solares específicos colocados en la parte frontal del instrumento.

La Sociedad Española de Oftalmología también aconseja que las observaciones al cielo sean breves e intermitentes y recomienda extremar las precauciones en el caso de los menores de edad y personas con patologías oculares.

Otras recomendaciones

El eclipse solar es un evento astronómico de gran relevancia y se prevé que genere gran interés entre la población. En la Comunitat Valenciana se espera un importante desplazamiento de personas hacia puntos donde el cielo esté despejado y se pueda observar mejor el eclipse solar.

De forma adicional, el Ministerio de Sanidad advierte de posibles riesgos debido a la concentración de personas, los problemas de movilidad, los accidentes o la exposición prolongada del calor. Asimismo, recuerda que este no será el único eclipse visible desde la península, ya que entre 2026 y 2028 se producirá el denominado "Trío de eclipses".

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Las autoridades sanitarias señalan que seguir las recomendaciones oficiales y las medidas de información y prevención reduce la probabilidad de que se produzcan efectos adversos a "nivel bajo". No obstante, ante la aparición de molestias o síntomas visuales tras la observación del eclipse, los expertos recomiendan acudir a un centro hospitalario con servicio de oftalmología.