El PSPV critica que 45.000 de los 65.000 millones de deuda de la Generalitat se generaron con el PP

El portavoz de Hacienda del PSPV en las Corts, José Díaz, ha denunciado que, tal como acredita la última estadística del Banco de España, “el 70% de la deuda actual de la Generalitat Valenciana se generó bajo los gobiernos del Partido Popular, casi 45.000 millones de euros, de los 64.348 millones computados hasta marzo de 2026”. “Es terrible que los mismos bajo cuyos gobiernos se generó el problema de la deuda sean ahora los que se oponen también a las soluciones, bloqueando el apoyo a la propuesta del Gobierno de España de un nuevo modelo de financiación, que supondría la llegada de 3.669 millones de euros adicionales en 2027, y la condonación de nada menos que 11.210 millones de deuda”, ha lamentado Díaz.

Por este motivo, el responsable socialista de Hacienda en las Corts ha insistido en reclamar al Consell de Pérez Llorca que respalde el nuevo modelo de financiación, que “comportaría, nada más y nada menos, que la Generalitat diga adiós a los déficits y, en consecuencia, a seguir generando deuda, al tiempo que vería reducido el endeudamiento actual de una forma importante”. “Los valencianos llevamos 25 años siendo los últimos o penúltimos en financiación por habitante; con la propuesta del Gobierno de España, pasaríamos a estar en la media. Ningún presidente débil podrá impedir que los valencianos hagamos valer nuestros derechos”, ha recalcado.

Mayor financiación de la historia

Díaz ha hecho estas declaraciones tras los datos hechos públicos de la Cuenta General, que revelan que a finales de 2025 la hipoteca de gasto a ejercicios futuros se ha disparado con el Consell del PP a más de 75.000 millones, mientras el pasivo (incluida la deuda financiera y no financiera, y los intereses) se ha incrementado un 25% respecto a 2022, último ejercicio del Botànic. Y ello, pese a “contar con las mayores transferencias de la historia dentro del modelo de financiación autonómica, un 47% más que en 2022, pero el Consell de Mazón y Pérez Llorca se han dedicado a esquilmar la caja de la Generalitat con regalos fiscales millonarios a las rentas y patrimonios más elevados”, recrimina José Díaz.

“El PP tiene mucha cara intentando dar lecciones sobre deuda”, ha señalado José Díaz, tras recordar que bajo los Consell de Zaplana, Camps, Fabra, Mazón y ahora con Pérez Llorca se han generado casi 45.000 millones de deuda, concretamente 44.652 millones, el 69,4% de los 64.348 millones de deuda a 31 de marzo de 2026, “pero ahora pretenden vendernos que la culpa es de quienes levantaron la sanidad, la educación y la dependencia”.

De 2.500 millones con Lerma a 40.064 en 2015

El diputado del PSPV-PSOE ha recalcado que así lo “acreditan los números y las cuentas del Banco de España, esto no son las cuentas del Ventorro que hace el PP”. En concreto, según la estadística del banco emisor, la deuda de la Comunitat Valenciana, a 30 de junio de 1995, tras la etapa de Joan Lerma, era de 2.511 millones de euros. Esta cifra se incrementó en un 1.500% durante los gobiernos de Zaplana, Camps y Fabra, hasta junio de 2015, cuando alcanzó los 40.064 millones.

Entre 2011 y 2015, casi se duplicó, de 21.660 a los citados más de 40.000 millones. En junio de 2023, tras la etapa del Botànic, la deuda era de 57.249 millones. Un periodo en el que la Comunitat Valenciana logró converger con la media de España en inversión en servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). “En cambio, con el PP la deuda aumentó exponencialmente, pero los valencianos estábamos 10 puntos por debajo de la media de todas las comunidades en sanidad, educación y protección social”, censura José Díaz.

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Para el diputado socialista, “lo más grave es que cuando aparece una oportunidad para mejorar la financiación y reducir una buena parte de esa hipoteca, Pérez Llorca se esconde debajo de la mesa para no molestar a Feijóo y a Ayuso”. “Ser presidente no consiste en conseguir entradas de extranjis para ver el fútbol, consiste en defender a los valencianos y valencianas. Y de momento, Pérez Llorca defiende antes el palco del PP que los intereses de la Comunitat Valenciana”, advierte José Díaz.