Sanidad quiere integrar la plantilla del Doctor Moliner en el Arnau ante el retraso de las obras

Hace justo un año, el hospital de crónicos Doctor Moliner -conocido popularmente como Portacoeli- despidió a sus últimos pacientes y cerró temporalmente sus puertas para acometer una rehabilitación integral de sus instalaciones en un periodo previsto inicialmente de cinco años. 365 días después, Sanidad sigue sin una fecha para comenzar las obras, cuyo inicio se esperaba para principios de este año, y pretende ahora modificar la plantilla del centro y trasladar al personal de Enfermería y a los auxiliares (TCAE) al departamento del Arnau de Vilanova-Llíria. Así lo ha comunicado la Generalitat a la Junta de Personal del Moliner en una misiva con la que abre una consulta al personal, después de haber analizado "las necesidades organizativas y asistenciales existentes".

Esto significa en la práctica que estos profesionales sanitarios dejarán de formar parte de la plantilla de Portacoeli, la cual se desmantelará en su mayoría, y trasladarán sus plazas a la del departamento colindante, de modo que dejarán de ser sanitarios de uno para serlo definitivamente del otro. Así lo afirman fuentes de UGT que vaticinan que, una vez finalizadas las obras, no puedan regresar al Doctor Moliner -solo sería posible a través de una comisión de servicios o un concurso de traslados- y que Sanidad deberá volver a configurar y adjudicar las plazas de estas dos especialidades para atender en el hospital reformado. Sin embargo, fuentes oficiales de la Conselleria explican que tendrán "preferencia para volver allí" una vez vez acaben las obras.

Según el documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, esta consulta pretende "favorecer, en la medida de lo posible, una gestión ordenada del proceso y minimizar el impacto de la reorganización" en el personal; se busca optimizar los recursos, defiende desde Conselleria y esgrimen que la medida solo afecta a 15 personas. Entre la plantilla, parece haber cierta voluntad de cambiar de departamento, según trasladan las fuentes consultadas por este periódico.

Parte de personal original del hospital Doctor Moliner ya se ha trasladado al Padre Jofre, a donde se remitió a una parte de los pacientes crónicos. La otra sigue adherida al complejo sanitario Mislata-Quart, el antiguo hospital militar, el segundo centro de acogida para los enfermos que hubieran sido ingresados en Portacoeli. Por eso, UGT alerta de que con este traslado Sanidad pretende "reducir la plantilla para atender solo las 90 camas que hay en Mislata", inicialmente era para 160 lechos, y vaticina la "poca intención de ampliarlas" por parte de Conselleria. De hecho, critican a la Generalitat por "menguar las plazas Hacle y cronificar las camas de agudos", estas son las habituales en un hospital. Su principal efecto es "complicar las listas de espera" que atraviesan una situación complicada con los peores datos de toda la legislatura: 78.306 valencianos y valencianas tienen pendiente pasar por el quirófano.

La decisión abre también algunos interrogantes para los representantes de UGT. El primero es el plazo para completar la obra, previsto para cinco años, aunque se esperaba tener la reforma realizada en solo cuatro años. "Los plazos no se cumplirán y, como mínimo, serán finalmente seis años -, comenta un delegado del sindicato-. Pero ya nos preguntamos si existe la intención real de reabrir el centro". El segundo es si este personal trasladado se destinará a reducir el impacto de la implantación de las 35 horas, una medida que llegará previsiblemente en enero con la incógnita de si Sanidad contratará más sanitarios para contrarrestarla. En teoría, informará en septiembre.

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¿Y las obras?

Sanidad decidió cambiar sus planes iniciales y realizar la reforma integral del edificio debido a sus deficiencias estructurales; en un primer momento, la idea era hacerlo en dos fases y no tener que cerrar el centro. La intención era comenzar la ejecución de las obras a principios de este año, pero en marzo el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya dejó de dar una fecha. Hace un par de semanas, en la visita a las obras de ampliación del Clínico, explicó que se han iniciado los trámites administrativos y, ahora, fuentes oficiales confirman que la redacción del proyecto más la ejecución del mismo se adjudicó en mayo.