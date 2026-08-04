Insólito hallazgo
Misterio en Benidorm: encuentran una urna con cenizas en un supermercado y buscan a sus familiares
La encargada del establecimiento ha hallado los restos la mañana de este lunes en una de las taquillas del comercio
La encargada de un supermercado ha sido quien ha hallado la mañana de este lunes en una de las taquillas del comercio un insólito objeto. Una urna funeraria que, al parecer, ha sido olvidada por la familia de la persona fallecida en una de las taquillas que habitualmente se usan para dejar bolsas y pertenencias antes de entrar a hacer la compra.
"Las llaves, la cartera, el móvil... son los olvidos más habituales. Pero esto no lo encontramos todos los días", ha señalado la Policía Local. "Sabemos que no es un objeto cualquiera. Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente está pasando un mal rato", añaden.
Búsqueda de los familiares
Según ha informado la Policía Local, ya se han iniciado gestiones para localizar a los familiares de la persona a quien corresponden las cenizas halladas por la trabajadora.
El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes están realizando gestiones para identificar a los posibles familiares de la persona fallecida, aunque por el momento no han logrado localizar a nadie.
Con el objetivo de dar con la familia, el cuerpo policial ha difundido una imagen de la urna y ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.
En caso de que no sea posible localizar a los familiares, los restos serán trasladados al cementerio municipal, han comunicado los agentes.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Información
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
- Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años