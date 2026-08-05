La Cuenta General de la Generalitat se pasa también al azul

El azul primero tiñó el letrero del atril en el que intervenía el president de la Generalitat; después se amplió en las tarjetas médicas del SIP y ahora le ha llegado el turno a la Cuenta General de la Generalitat Valenciana de 2025, el documento oficial en el que se recoge toda la información económica, financiera y patrimonial de la administración autonómica a lo largo de un año. El nuevo color corporativo dictaminado por el Consell a finales de 2024 ha entrado en un nuevo ámbito, convirtiéndose en el tono protagonista de la maquetación del informe hecho por la Intervención.

Donde más se nota ese cambio es en la portada. En los últimos años, esta era de color rojo, el hasta ahora color oficial corporativo de la Generalitat, con letras blancas y la franja inferior negra. El cambio impulsado por el Consell del PP ha teñido de azul la página inicial, con letras también blancas y la franja inferior blanca. También se nota en el índice, escrito en los años anteriores en rojo sobre el fondo blanco, y ahora pasa al azul sobre blanco. La de este año supone un cambio respecto a la maquetación desde 2019. Antes, la composición era más ecléctica, con una composición de cuadros verdes y blancos y, eso sí, el logo de la Generalitat en rojo.