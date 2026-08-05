De la decepción a la satisfacción: los médicos valencianos dividos ante el acuerdo con Sanidad

El fin de la huelga autonómica de médicos alcanzado por la firma de un acuerdo entre CESM, el sindicato convocante, y la Conselleria de Sanidad con una serie de medidas pactadas ya anunciadas en su mayoría está dividiendo al sector médico valenciano, cuyas entidades se han pronunciado en varios comunicados. Los hay quienes lo valoran "positivamente" como el Foro de Médicos de Atención Primaria dela Comunitat Valenciana (Fomap-CV) porque las medidas acordadas "incorporan mejoras significativas" para la asistencia en los centros de salud. Pero también los hay quienes creen que es insuficiente porque sus reivindicaciones no buscan solo "mejoras puntuales" sin "nada relevante", sino un "cambio estructural en la profesión médica"; es el caso de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD).

Estos han expresado su "pena y decepción", también su "perplejidad" tras leer el acuerdo porque consideran que no hace justicia al esfuerzo realizado por los facultativos de la Comunitat Valenciana para conseguir un cambio de modelo que otorgue a los médicos valencianos "los mismos derechos laborales que el resto de categorías". Asimismo, consideran que es el momento de negociar con máximos antes de la llegada masiva de médicos, un superávit, que se producirá a partir de 2032. Y, por último, ya a nivel interno, se sienten decepcionados por CESM por haber "descartado" su participación en la "mesa de negociación" porque "era positiva para la profesión". De hecho, ellos han mostrado su apoyo a CESM durante los paros convocados.

Firma del acuerdo entre CESM y la Conselleria de Sanidad para poner fin a la huelga autonómica de médicos. / GVA

Sin embargo, el Fomap-CV ha adoptado una posición totalmente opuesta y expresa su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado porque representa "un paso importante" en sus reivindicaciones históricas. Entre ellas, destacan la llegada de la reducción de la jornada semanal a 35 horas que, según el acuerdo de CESM, se articulará de lunes a viernes y de ocho a tres, aunque no consta en el borrador del decreto presentado a los sindicatos. También resaltan el tope de las agendas de los médicos de Primaria o la mejora en la atención continuada.

Pese a esto, la entidad considera el acuerdo como "un punto de partida" y no como uno "de llegada" porque la Atención Primaria necesita de una "visión estratégica" que garantice la longitudinalidad, la accesibilidad, la continuidad asistencial, la calidad clínica, la seguridad del paciente, la capacidad resolutiva de los equipos y una planificación adecuada de los recursos humanos. "La fortaleza de la Atención Primaria valenciana dependerá de nuestra capacidad para mantener este clima de diálogo, cooperación y corresponsabilidad" con la Administración, apuntan.

El pacto

En el momento del pacto, Levante-EMV ya publicó que el acuerdo incluía mejoras ya anunciadas y comprometidas por el conseller Marciano Gómez. Pero aun así CESM lo tildó de acuerdo "histórico". Entre ellas, destacan la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas, repartidas de lunes a viernes; una nueva regulación para las guardias de los sábados, que durarán 24 horas, a pesar de que el colectivo médico reclama a la ministra que estas duren menos; y la apertura de los Centros de Atención Urgente (CAU) 24 horas.

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Otra de las condiciones de CESM ha sido la de limitar las agendas de los médicos en Atención Primaria con un máximo de 32 pacientes por jornada y de 25 consultas en Pediatría. Además, estos profesionales no se destinarán a cubrir las emergencias sanitarias del 112 como se había anunciado, sino que estas funciones las asumirán los Puntos de Atención Continuada (PAC); y, por último, entre las grandes medidas, se ha pactado mejoras para los residentes, como un aumento salarial y cumplir con el límite de guardias que se incluyen en su plan formativo "para evitar que se conviertan en mano de obra barata para sustituir ausencias", explicó el secretario nacional de CESM, Víctor Pedrera.